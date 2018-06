Saisonhöhepunkt für Waldsees Volleyballer

Die Volleyballer der TG Bad Waldsee stehen am Wochenende im Final-Four-Turnier um den württembergischen Verbandspokal. Gegen die Zweitligisten TSV Georgi Allianz Stuttgart und SV Fellbach sowie den Regionalligisten TSV Eningen ist die Mannschaft von Trainerin Evi Müllerschön allerdings in der absoluten Außenseiterrolle.

Sie hatten nicht schlecht gestaunt, die Haudegen des Drittligisten TV Rottenburg II, als sie im März nach dem Viertelfinalspiel die Sporthalle der Bad Waldseer Eugen-Bolz-Schule wie begossene Pudel verlassen hatten. Der Oberligist TG Bad Waldsee hatte Rottenburg II in einem unvergesslichen Auftritt nicht nur Paroli geboten, sondern einen von zahlreichen Zuschauern gefeierten 3:0-Sieg gefeiert.

Am Wochenende geht es nun zum Saisonhöhepunkt nach Stuttgart, wo die verbliebenen vier Teams den Pokalgewinn unter sich ausmachen werden. Zunächst werden die Halbfinals ausgelost und nacheinander gespielt, sodass das Endspiel wohl in den frühen Abendstunden über die Bühne gehen wird. Hochkarätige Gegner wie die Zweitligisten TSV Georgi Allianz Stuttgart und SV Fellbach, Meister der 2. Bundesliga Süd, sowie der Regionalligist TSV Eningen erwarten die Bad Waldseer.

Für die TG wird es darauf ankommen, möglicherweise den Eningern zugelost zu werden. Das wäre zwar eine schwere, aber lösbarere Aufgabe als die Partien gegen die Zweitligisten. Der TSV Eningen ist den Bad Waldseer Spielern nicht unbekannt. Stets gehörte der TSV in einer ganzen Reihe von Spielen der Landesliga, später Oberliga, zu jenen Gegnern, denen man die Eigenschaft eines Angstgegners unumwunden zugestehen musste.

Die anderen beiden möglichen Gegner für das Halbfinale stellen wirklich eine andere Liga dar. Diese Kragenweite wird die TG auch an besten Tagen nicht zu Wege bringen. Es ist also für Hochspannung gesorgt, und die Trainingsabende der Bad Waldseer wurden entsprechend gut besucht und mit beträchtlicher Ernsthaftigkeit gestaltet.

Für interessierte Schlachtenbummler startet die Volleyballabteilung einen Bus, der sowohl Mannschaft als auch Fans nach Stuttgart bringt. Dieser startet am Samstag um 9 Uhr an der Eugen-Bolz-Schule, die Fahrt kostet zehn Euro pro Person. Anmeldungen nimmt Jan Herkommer entgegen.

Die weiteren Volleyballspiele des TG-Wochenendes werden vorwiegend von der Jugend bestimmt. Im Landespokal steigt am Samstag ab 11 Uhr in Dettingen/Teck die Endrunde für die U-20-Junioren. Die U-18-Juniorinnen der TG sind am Sonntag in Friedrichshafen in der zweiten Trostrunde des Jugendpokals gefordert. (fv)