Saisonabschluss beim Tennisclub

Mit einem Bändelesturnier hat der TC Bad Waldsee am Samstag, den 16. Oktober, offiziell die Tennissaison 2021 beendet. Breitensportwartin Carmen Rost hatte das Spaßturnier organisiert und auf die Vereinsanlage eingeladen. Bei herrlichem Herbstwetter haben sich die Teilnehmer mit großem Einsatz und erkennbarer Spielfreude an dem Turnier beteiligt. Am Ende stand Katja Real als Siegerin fest. Platz 2 ging an Claudius Walser, Sebastian Eisele und Ralf Born teilten sich gemeinsam den 3. Rang. Mit einem traditionellen Oktoberfest klang der Tag aus.