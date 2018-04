Sahnehäubchen für die TG-Volleyballer

Für die Volleyballer der TG Bad Waldsee steht der krönende Saisonabschluss als Finalist im Pokalwettbewerb des Volleyballlandesverbandes Württemberg an. Gegner am kommenden Sonntag um 16 Uhr in der Wilhelm Leger-Halle im benachbarten Biberach ist der Zweitligist FV Fellbach.

Groß war die Freude bei Spielern, Fans und TG-Verantwortlichen, als klar wurde, wie erfolgreich der diesjährige Pokalwettbewerb für das Team von Evi Müllerschön gelaufen war. Nicht nur den ersehnten Klassenerhalt in der Regionalliga – für einen Aufsteiger wahrhaftig keine Selbstverständlichkeit – hatte die Mannschaft um Kapitän Jan Herkommer deutlicher als erwartet geschafft. Vielmehr gelang der Mannschaft im Pokalwettbewerb ein veritabler Durchlauf mit teils überraschenden Ergebnissen gegen starke Spielpartner.

Der Pokalweg führte die TG über den Landesligisten SG Kressbronn-Ailingen, den Oberligisten SG Volley Neckar-Teck, den Drittligisten SV Fellbach II, der kampflos zurückgezogen hatte, ins Halbfinale gegen einen weiteren Drittligisten TSV G.A. Stuttgart. Beide Spiele gegen Volley-Neckar und den TSV Stuttgart bleiben den Akteuren nicht zuletzt der knappen Verläufe und Ergebnisse wegen wohl noch lange im Gedächtnis haften.

Mentale Härte

Unzweifelhaft hatte sich der Regionalliganeuling auch in diesen Duellen die nötige mentale Härte holen können, die er im Saisonendspurt in den entscheidenden Wochen im Kampf gegen den Abstieg dringend gebrauchen konnte. Woche um Woche hatten die Kurstädter ihre Möglichkeiten angedeutet und ihre positive Entwicklung verdeutlicht.

Gewissermaßen als Sahnehäubchen auf eine aufwühlende Spielzeit geht es nun im Finale gegen den Bundesligisten SV Fellbach. Fellbach konnte die Saison 2017/18 in der Zweiten Bundesliga Süd mit einem Mittelfeldplatz abschließen und gehört damit zu den bewährten Größen der Beletage im Süden. Vor zwei Jahren standen die TG-Mannen im Pokalhalbfinale schon einmal gegen die Stuttgarter Vorstädter und unterlagen seinerzeit als Oberligisten deutlich.

Nach Biberach ist es aus Bad Waldsee kommend nicht weit: Somit können die Müllerschönschützlinge auf die Unterstützung ihrer gewachsenen Fangemeinde zählen. Alles andere allerdings als ein Erfolg des SV Fellbach müsste man in die Nähe einer Sensation ansiedeln. Kommen jedoch Spielfreude und bedingungsloser Kampfgeist seitens der TG zum Tragen, und erweist sich das sportliche Momentum zugunsten des Außenseiters dürfen die Zuschauer ein spannendes Spiel erwarten.

Jugend spielt ebenfalls

Abgesehen von diesem Highlight sieht das Volleyballprogramm der TG Bad Waldsee noch eine Reihe von Jugendbegegnungen vor. So stehen am Samstag ab 13 Uhr U13 männlich zum vierten Spieltag in eigener Halle. Zur Endrunde der Württembergischen Meisterschaft fahren U15 männlich ebenfalls samstags um 11 Uhr nach Heidenheim. U13 weiblich hat es am Samstag um 10.30 Uhr beim vierten Spieltag in Ochsenhausen zu tun. Schlussendlich geben die Bambini am Sonntag um 11 Uhr in Kressbronn bei ihrem dritten Spieltag einen Nachweis ihres Könnens ab.