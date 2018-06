Sürgand und Ebenhoch trainieren Jugendmannschaften

Die Jugendspielgemeinschaft zwischen dem SV Reute und dem FV Bad Waldsee bei den A- und B-Junioren soll zur kommenden Saison auf ein noch höheres Niveau angehoben werden. Die beiden Kooperationspartner setzen in der Saison 2018/2019 laut Pressemeldung auf gut ausgebildete und lizenzierte Trainer. Für die A-Junioren konnte Sven Sürgand und bei den B-Junioren Wolfgang Ebenhoch als neue, lizenzierte Cheftrainer gewonnen werden.

Seit etlichen Jahren kooperieren die beiden Nachbarvereine im A- und B-Juniorenbereich und konnten dabei einige Erfolge verbuchen. So holten die B-Junioren beispielsweise den Meistertitel in der Leistungsstaffel, die A-Junioren schafften den Sprung ins Hallenbezirksfinale sowie ins Halbfinale auf dem Feld. Damit die Talente aus dem eigenen Nachwuchsbereich eine noch intensivere und bestmögliche Förderung erfahren können, wurde das Trainerteam zur kommenden Saison neu aufgestellt, heißt es in der Pressemitteilung. Gemeinsames Ziel beider Vereine sei es, in den kommenden Jahren möglichst viele Jugendspieler in die eigenen aktiven Mannschaften zu integrieren und eine enge Vernetzung zwischen Junioren und Aktiven zu schaffen. Durch die Neuausrichtung soll künftig verhindert werden, dass talentierte Nachwuchskräfte den Lockrufen größerer, höherklassiger Vereine erliegen und dem Heimatverein den Rücken kehren, teilen die Vereine mit.

Mit Sürgand habe sich ein qualifizierter Mann – trotz etlicher externer Angebote – für den Verbleib im eigenen Verein entschieden. Er stellt sich der Aufgabe, den A-Junioren den letzten Schliff zu geben und sie auf dem Weg zu den Aktiven zu begleiten. Sürgand legte vergangenes Jahr erfolgreich die Trainerlizenz ab. Mit Michael Epple und Patrick Lenuweit stehen Sürgand zwei erfahrene Co-Trainer zur Seite. Schließlich wird die Jugendspielgemeinschaft zur neuen Saison gleich zwei A-Juniorenmannschaften ins Rennen schicken.

Für die B-Junioren wird zukünftig Wolfgang Ebenhoch verantwortlich sein. Er ist ebenfalls Inhaber der Trainerlizenz und langjähriger Übungsleiter. Ebenhoch trainiert seit mehreren Jahren die Bad Waldseer Damenmannschaft und führte diese im vergangenen Jahr zum Meistertitel und Aufstieg in die Bezirksliga.