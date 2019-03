Südtiroler Spitzenkoch begeistert 64 Gourmet-Liebhaber in Bad Waldsee

Mit Herbert Hintner vom Gasthaus „Zur Rose“ in Eppan war am Freitag einer der besten Köche Südtirols zu Gast bei Rudi Spieß in der Versteigerungshalle. Die beiden Gastronomen verbindet eine langjährige Bekanntschaft, und so war der mehrfach mit Preisen dekorierte Restaurantchef, Kochbuchautor und „Botschafter der Südtiroler Küche“ der Einladung nach Bad Waldsee gerne gefolgt. Gemeinsam wurde ein Sechs-Gänge-Menü gezaubert, und die 64 Gäste im vollbesetzen Gasthaus waren voll des Lobes über die kulinarischen Köstlichkeiten.

Das Menü für 69 Euro umfasste neben einem Aperitif und einem Südtiroler Semmelknödelsalat eine Räucherforelle mit Kapern sowie Petersiliengelee auf Carpaccio von Kohlrabi und Salatherzen, eine Suppe von Südtiroler „Schlutzkrapfen“, Saibling im Kartoffelmantel mit Spargel sowie geschmorte Rinderwange in Lagrein, Gemüsepolenta und Kräutersaitling. Zum Dessert kredenzte der Spitzenkoch ein Apfeltiramisu mit Salzkaramell. Der Waldseer Weinakademiker Erwin Klingele empfahl den Gästen geeignete Weine und informierte über die bekannten Anbaugebiete in Südtirol sowie am Bodensee.

Bei einem Kurzbesuch der Wirtsleute Susanne und Rudi Spieß bei Margot und Herbert Hintner in Eppan wurden die Speisen kürzlich „probehalber zubereitet“ (Spieß), um sich von deren Eignung für einen solch außergewöhnliche Kochabend zu überzeugen. „Es wurde auch verabredet, wer was besorgt, denn wir beide legen großen Wert auf regionale und saisonale Küche“, berichtet der Waldseer Gastronom, der seit 1986 auf der Versteigerungshalle wirtet.

„Ich bin ein Produktfanatiker, der Wert auf Spitzenqualität legt“

„Ich bin kein ’Schäumchen-Koch’, sondern ein Produktfanatiker, der nach 47 Jahren in der Küche großen Wert auf Spitzenqualität legt“, beschrieb Hintner im SZ-Gespräch seine persönliche Auffassung dessen, was gute Kochkunst auszeichne.

Südtirol ist für die Eheleute Spieß eine Art „zweite Heimat“ und beim Essen in der „Rose“ lernten sie den Inhaber und Chefkoch kennen. Hintners Restaurant an der Weinstraße wurde 1995 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Dazu kommen 17 Punkte im „Gault Millau“ und weitere Spitzenbewertungen. „Wir sind per Du miteinander, er ist sehr bodenständig, und das drückt sich in seiner Küche aus, die nicht überkandidelt daherkommt, aber in der Liga ’Haute Cuisine’ spielt und damit viele Feinschmecker anzieht“, weiß Spieß.

Bei einem ihrer Gespräche sei dann die Idee geboren worden, der 62-jährige Spitzenkoch könne seine Kochkunst doch einmal in Oberschwaben zelebrieren. Und die Resonanz darauf war groß, denn nach Angaben von Spieß ist der Abend „ruckzuck“ ausgebucht gewesen.

Unter den Gästen weilten übrigens nicht nur Gourmetfreunde aus Bad Waldsee sondern es waren auch viele aus einem großen Umkreis gekommen. Am frühen Nachmittag blieb sogar noch etwas Zeit für einen Besuch Hintners im Spätzlemuseum von Heidi Huber und bei Walter Gschwind in der Bad Waldseer Tourismus-Information.