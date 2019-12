Sänger erfreuen mehr als 1000 Menschen

Die intensive Vorbereitung des Männerchors Haisterkirch auf die Adventstour 2019 durch Chorleiterin Katrin Reichle hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Denn die 41-köpfige Sangesschar des Männerchors Haisterkirch – mit vielen Sängern aus der Kernstadt – hat in diesem Jahr bei den Auftritten mehr Menschen als die Jahre zuvor erfreut.

Das ausgewählte, in vielen Proben erarbeitete Liedgut – dazu gehörten auch etliche neue Lieder – wurde sehr ausdrucksstark und harmonisch vorgetragen. Komplimente gab es für die Chorleiterin und ihre Sänger überall. Schließlich sangen sie all die vielen Advents- und Weihnachtslieder stets auswendig. Auch die neuen Sänger meisterten die gewaltige Herausforderung glänzend und waren mit viel Eifer übend wie ihre langjährigen Sangeskameraden.

Während der gesamten Adventszeit gab es insgesamt acht Auftritte. Angefangen hatte die Adventstour beim „Rathaus-Advent“ in Bad Waldsee, es folgte das Adventssingen im Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach, am zweiten Adventssonntag gab es dann die gesangliche Umrahmung des Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Peter Bad Waldsee und am dritten Adventssonntag folgte das große Adventskonzert in der Hofgartenklinik und am Abend danach das Adventssingen im Wohnpark am Schloss.

Zum Abschluss am vierten Adventssonntag – drei Tage vor Heiligabend – erfreuten die Sänger mit dem traditionellen Kapellensingen im Haistergau eine treue Zuhörerschaft in Ehrensberg und in Hittisweiler. Zuvor wurde der Sonntagabendgottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist durch die Sängerschar unter der Leitung von Katrin Reichle und mit feinen Harfenklängen von Miriana Schuster (Bad Wurzach) sehr festlich umrahmt. Zur Eucharistiefeier, zelebriert von Pfarrer Stefan Werner, kamen mehr als 300 Gottesdienstbesucher.

Insgesamt erfreuten die Chorsänger mehr als 1000 Menschen mit ihren adventlich und weihnachtlich geprägten Liedern und Texten. Schon traditionsgemäß wurden die Sänger in Ehrensberg und Hittisweiler von spendablen Weilerbewohnern nicht nur mit dankbarem Beifall sondern auch mit feinem Gebäck sowie heißen und wärmenden Getränken belohnt. Besonders viel Lob bekamen die Sängerr und ihre Dirigentin Reichle in Hittisweiler, denn hier erfolgte der Auftritt bei Regen und Wind im Freien vor dem Mesner-Haus Gambichler, wenige Meter entfernt von der nett weihnachtlich geschmückten Hittisweiler Kapelle.