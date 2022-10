RV Waldsee ist zufrieden mit der Kurzstreckenregatta

Amatus Fischer & Sina Scheffold 3. im Junioren-Mixed-Doppelzweier; Lennart Wieland, Theresa Sonnberger, Michael Buck & Lina Dümmler 4. im Junioren-Mixed-Doppelvierer; Fabian Wiest & Sebastian Weiße in Rgm. mit der RGGW & dem RCLK 2./3. im Männer-Vierer o. St.; Pascal Tschöke 3./5. im Junioren-Einer; Lennart Wieland 4./6. im Lgw.-Junioren-Einer; Sina Scheffold & Nadine Leuter 3. im Frauen-Doppelzweier; Lina Dümmler 3./4. im Lgw.-Juniorinnen-Einer; Michael Buck 4./5. im Junioren-Einer; Sebastian Weiße 2./3. im Masters-Männer-Einer; Ida Müller & Mathilda Sonnberger 4./4. im Mädchen-Doppelzweier; Ulrike Hagg & Nadine Leuter 2./2. im Masters-Frauen-Doppelzweier; Sina Scheffold 2. im Lgw.-Juniorinnen-Einer; Pascal Tschöke & Michael Buck 6./6. im Junioren-Doppelzweier; Theresa Sonnberger und Lina Dümmler 2./2. im Lgw.-Juniorinnen-Doppelzweier; Philipp Bauer (RCL) & Sebastian Weiße in Rgm. mit dem RCV und dem LRCN 3. im Masters-Männer-Doppelvierer; Sina Scheffold 2. im Juniorinnen-Einer; Ida Müller 5./4. im Mädchen-Einer; Mathilda Sonnberger 3./3. im Mädchen-Einer; Lina Dümmler & Amatus Fischer 3. im Junioren-Mixed-Doppelzweier; Ulrike Hagg 4./4. im Lgw.-Frauen-Einer; Theresa Sonnberger 6. in Rgm. mit dem URCD im Juniorinnen-Doppelzweier; Pascal Tschöke 3. in Rgm. mit dem TRV, dem HRK & der RGH im Männer-Achter mit Steuermann Lennart Wieland; Lennart Wieland, Theresa Sonnberger, Lina Dümmler & Amatus Fischer 3. im Junioren-Mixed-Doppelvierer; Sebastian Weiße 2. in Rgm. mit dem RCLK im Masters-Männer-Doppelzweier; Ulrike Hagg 2. im gelosten Frauen-Doppelvierer; Michael Buck 2. im gelosten Junioren-Achter.

Bei der 58. Bad Waldseer Kurzstreckenregatta haben wieder Hunderte Ruderinnen und Ruderer teilgenommen. In Vorhersagen war teilweise die Rede von Starkregen und Gewitter, letztlich gab es aber nur kurze Regenschauer und starken Seitenwind. Die Rennen über 500 Meter liefen ansonsten ohne große Einschränkungen. Für den Ausrichter, den Ruderverein Waldsee, starteten 13 Ruderinnen und Ruderer sowie ein Steuermann im Einer, Doppelzweier, Vierer, Doppelvierer oder Achter.

Den ersten Sieg für die Gastgeber sicherten sich Philipp Bauer, der in diesem Jahr für den Ruderclub Lindau gemeldet war, und Sebastian Weiße im Masters-Männer-Doppelzweier. Amatus Fischer im Leichtgewicht-Junioren-Einer sowie Ulrike Hagg im Masters-Frauen-Einer gewannen ihre Rennen ebenfalls. Im Leichtgewicht-Junioren-Doppelzweier holte sich Amatus Fischer mit Lennart Wieland eine weitere Medaille. Den vorletzten Sieg am ersten Regattatag sicherte sich Nadine Leuter im Leichtgewicht-Frauen-Einer, die sich unter anderem gegen ihre Teamkollegin Ulrike Hagg durchsetzte. Der Männer-Achter, bestehend aus einer Renngemeinschaft des Ruderclub am Lech Kauferring, Rudergemeinschaft Waiblingen, Ruderclub Lindau und Ruderverein Waldsee mit Beteiligung der Waldseer Fabian Wiest, Sebastian Weiße und Philipp Bauer unter Steuermann Oskar Wild, gewann das traditionsreiche Achterrennen. Wild musste daraufhin prompt und eher unfreiwillig im Stadtsee baden gehen.

Am zweiten Tag knüpfte Amatus Fischer im Leichtgewicht-Junioren-Einer an seine Leistung des Vortages an und siegte ein weiteres Mal. Ulrike Hagg wurde im Masters-Frauen-Einer Zweite, genauso wie Lennart Wieland und Amatus Fischer im Leichtgewicht-Junioren-Doppelzweier. Deutlich verbessert zeigten sich Theresa Sonnberger mit Platz zwei im Leichtgewicht-Juniorinnen-Einer, die am Vortag Dritte geworden war, sowie Fabian Wiest und Nadine Leuter im Mixed-Doppelzweier, die sich von Platz vier am Samstag auf Platz zwei am Sonntag steigerten.

Die Waldseer Nachwuchsruderinnen Ida Müller und Mathilda Sonnberger sammelten im Mädchen-Einer sowie im Mädchen-Doppelzweier auf dem Stadtsee erste Regattaerfahrungen. Spontan kamen laut Mitteilung des RVW am Sonntag noch zwei Rennen zustande, deren Boote per Losverfahren besetzt wurden. Im Junioren-Achter standen vom RV Waldsee Amatus Fischer, Pascal Tschöke und Lennart Wieland auf dem Siegerpodest, während sich im Frauen-Doppelvierer Nadine Leuter über den Sieg freuen durfte.

Die letzten Waldseer Medaillen gingen wieder an Nadine Leuter im Leichtgewicht-Frauen-Einer und an Wiest, Weiße, Bauer sowie Steuermann Wild im Achter. Somit bleibt der Ehrenpreis der Stadt Bad Waldsee, der von Oberbürgermeister Matthias Henne überreicht wurde, in Bad Waldsee. Allerdings mit der Unterstützung der Ruderer aus Waiblingen, Lindau und Lech Kauferring.