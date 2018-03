Rund um den Waldseer Stadtsee soll es heller werden

Nach dem Frost hält hoffentlich auch in Bad Waldsee bald der Frühling Einzug. Wenn die Tage länger werden, fallen auch die in der „Schwäbischen Zeitung“ viel beklagten „dunklen Ecken“ weniger ins Gewicht. Gute Aussichten für die abendlichen Walker und Jogger, die im Winter für ihre Stadtseerunden eine Stirnlampe benötigen. SZ-Leserin Katrin O. jedenfalls beklagt, dass die Leuchten am gut frequentierten Uferweg zu wenig Licht geben, und fordert Abhilfe von der Stadt.

Die genannte Leserin geht gerne morgens und abends am Stadtsee joggen oder mit ihrem Hund spazieren. „Leider ist es hier in der kalten Jahreszeit sehr dunkel. Viele Jogger kommen mir mit Stirnlampen entgegen, sodass man geblendet wird. Und haben sie keine, werden sie selbst nur schlecht erkannt von anderen oder stolpern in der Dunkelheit“, schildert die Waldseerin ihre Erlebnisse am Uferweg und in der Kastanienallee hinterm See.

„Es wäre schön, wenn auch am Stadtsee hellere Straßenlaternen zum Einsatz kommen würden, da die aktuellen ihren Zweck leider gar nicht erfüllen“, schreibt sie weiter in einer E-Mail an die Lokalredaktion. „Schließlich zählt der innenstadtnahe See doch zu einem der Wahrzeichen von Bad Waldsee, und sowohl Waldseer als auch (Kur-)Gäste gehen gerne dort spazieren und würden sich über mehr Licht freuen“, so Katrin O. abschließend dazu.

Anliegen im Rathaus bekannt

Mit ihrem Anliegen rennt die Bürgerin bei der Stadtverwaltung offene Türen ein, weil das Problem im Rathaus hinlänglich bekannt ist. „Die Leuchten rund um den Stadtsee sollen aufgrund ihres Alters und ihres technischen Zustands ebenfalls erneuert und in diesem Zuge auf die stromsparende LED-Technik umgestellt werden“, teilte Rathaus-Sprecherin Brigitte Göppel auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Der genaue Zeitpunkt der Installation neuer Leuchten ist nach Angaben der Stadtverwaltung derzeit allerdings noch offen.

Göppel: „Für dieses Projekt zur Leuchtenmodernisierung im Stadtgebiet wird eine Förderung beantragt und deshalb können aktuell noch keine verbindlichen Angaben gemacht werden. Die Umrüstung ist aber - wie gesagt - seitens der Stadt vorgesehen.“