Rund 35 000 Badegäste im Mai und Juni

Das umgestaltete Waldseer Strand- und Freibad hat vor rund sechs Wochen geöffnet und verzeichnet in den Monaten Mai und Juni rund 35 000 Badegäste. Weil das Wetter im Mai außergewöhnlich gut war, sind alleine im Eröffnungsmonat fast doppelt so viele Badegäste gekommen als in den Vorjahren. Der Juni läuft zwar bislang auch ganz gut, könnte aber laut Freibad-Leiter Hans-Peter Moser angesichts des guten Wetters noch besser sein.

Etwa 17 000 Badegäste haben nach Angaben von Moser bereits im Mai das frühsommerliche Wetter ausgenutzt und das Strand- und Freibad besucht. Auch die zweite Pfingstferienwoche sei mit viel Sonnenschein gut gelaufen. Im Juni werden es voraussichtlich ebenso viele Gäste sein. „Normalerweise haben wir im Mai etwa 8000 Besucher, das war schon ein außergewöhnlich starker Monat“, erläutert Moser. Und das, obwohl das Freibad wegen den Bauarbeiten nicht wie geplant am 1. Mai, sondern eine Woche verspätet geöffnet hatte.

Wie berichtet, gibt es nun für insgesamt 850 000 Euro ein neues Nichtschwimmerbecken samt Kinderrutsche und Wasserspielen. Die Sitz- und Liegeflächen wurden umgestaltet und mehr neue Grünanlagen kamen hinzu. Das neue Becken und die neue Gestaltung werden laut Moser „sehr gut angenommen“ und es gebe nur positive Rückmeldungen.

Für den restlichen Juni wünscht sich der Freibad-Leiter allerdings noch etwas mehr Besucher. „35 000 bis 45 000 Badegäste in den Sommermonaten Juni, Juli und August sollten es eigentlich schon sein.“ Mit 2000 bis 3000 Besuchern am Tag sei es aus Freibadsicht „ein richtig guter Tag“. Diese Woche seien an einem Tag bei bestem Wetter beispielsweise „nur“ 500 Gäste ins Freibad gekommen. „Das ist zu wenig. Aber meistens brauchen die Leute zwei Tage gutes und warmes Wetter hintereinander und kommen dann ab Tag drei zum Baden.“ Wer schwimmen will ohne zu frösteln, findet im Waldseer Freibad gute Voraussetzungen: Die Wassertemperatur im Schwimmbecken beträgt laut Moser 26 Grad. Der Stadtsee ist mit etwa 22 Grad ebenfalls schon angenehm warm.