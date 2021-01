Rund 28 000 Euro Schaden bei Unfall

Ein Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von gut 28 000 Euro hat sich am Donnerstag gegen 5.30 Uhr auf der Kreisstraße 7941 zwischen Reute und Bad Waldsee ereignet. Wie die Polizei berichtet, lenkte ein Fahrer seinen Lkw auf Höhe Herrschaftsried rückwärts in die dortige Abzweigung. Ein entgegenkommender 36-Jähriger übersah den Lkw. Sein Mercedes kollidierte mit dessen Anhänger.

Die Inassen beider Fahrzeuge blieben unverletzt. Während an dem Lkw ein Sachschaden von etwa 8000 Euro entstand, entstand am Auto des 36-Jährigen wirtschaftlicher Totalschaden von mehr als 20 000 Euro.