Rund 2000 Euro für das Kommunalkino erradelt

Eigentlich hätte im Mai die 18. Auflage des Bad Waldseer Lauffiebers stattfinden sollen, eine der größten Laufsportveranstaltungen im Süden, teilt der veranstaltende Verein mit. Nach der Absage ist eine neue Idee entstanden.

„Die Voranmeldung war Mitte März schon in vollem Gang, die überregionale Bewerbung sowie weitere vorab geschlossene Verträge hatten für uns bereits erhebliche Kosten verursacht“, so Bernhard Schultes, Vorsitzender des Vereins Lauffieber. Die Absage durch die Veranstalter sei in der Nachbetrachtung jedoch der richtige Schritt gewesen. Die unbürokratische Unterstützung einiger Sponsoren habe die zweite Komponente gebildet, so dass der Verein letztendlich mit einem „blauen Auge“ davongekommen sei.

Schwierige Lage der Kultureinrichtungen

Aber auch im kommenden Jahr wird es kein Lauffieber in der historischen Innenstadt geben. Unabhängig von der Corona-Pandemie kann die Sportveranstaltung angesichts der umfangreichen Straßenbaumaßnamen in der Waldseer Innenstadt 2021 nicht stattfinden. Das lasse Kinomacher und Sportveranstalter mit Sorge in die Zukunft schauen.

Angesicht dieser großen Solidarität habe sich das Orga-Team um Schultes entschlossen, an der Initiative #cyclingforculture #cyclingaingstscorona teilzunehmen. Kern der Aktion von Radprofi Daniel Gathof aus Vogt war es, auf die ebenfalls schwierige Lage der Kultureinrichtungen im Landkreis Ravensburg während des Corona-Lockdowns aufmerksam zu machen und für jeden gefahrenen Kilometer im Aktionszeitraum mindestens zehn Cent zu spenden.

Das virtuelle Team aus fahrradfahrenden Läufern habe in der Zeit vom 30. Mai bis 19. Juni 6419 Kilometer zurückgelegt, dies sei das zweitbeste Ergebnis aller 21 Teams. Die Spendensumme zugunsten des Kommunalkinos Seenema sei dann durch ein erneutes Aktivieren von Lauffieber-Sponsoren sogar noch verdreifacht werden: Rund 2000 Euro seien durch das Lauffieber-Team ans Kommunalkino gespendet worden.