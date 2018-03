Rund 1700 Euro für Radio 7 Drachenkinder

Der Jungelferrat mit der Schar des Narrensamens ist an beiden Umzügen in der Waldseer Hochfasnet unterwegs gewesen. Wie jedes Jahr war dieser närrischen Begleitservice kostenfrei, doch wurden in diesem Rahmen für die Radio 7 Drachenkinder Spenden gesammelt. Wie Narrenzunft Waldsee mitteilt, kamen durch die Spenden von vielen Narren insgesamt 838,85 Euro zusammen. „Dieser Betrag wird jetzt von der Narrenzunft Waldsee e.V. verdoppelt werden, so dass insgesamt eine Spende von 1677,70 Euro an die Drachenkinder überwiesen werden kann“, teilt die Narrenzunft weiter mit.