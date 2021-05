Rund 15.000 Euro Bußgeld wegen Corona-Verstößen in Waldsee und Aulendorf

Von Schwäbische Zeitung

Ein betrunkener 21-Jähriger ist am Montagabend zu Gast in einer Wirtschaft gewesen und hatte schon deutlich zu viel getrunken, weshalb er vor dem Lokal von anderen Gästen daran gehindert wurde, betrunken in seinen Wagen zu steigen. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Zeugin auf die Rangelei aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Beamten brachten den 21-Jährigen, dessen Atemalkoholtest einen stolzen Wert von 2,9 Promille erbrachte, nach Hause und übergaben ihn der Obhut seiner Mutter.