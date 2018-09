Rund 135 000 Gäste besuchten das Freibad

Die Freibadsaison ist beendet und die städtischen Verantwortlichen blicken auf einen besucherstarken Sommer zurück. Rund 135 000 Badegäste sonnten sich am Stadtsee oder schwammen ihre Bahnen im Becken.

Wie Rathaussprecherin Brigitte Göppel auf SZ-Nachfrage mitteilt, stehen nun die Abbau- und Putzarbeiten an. So werden Umkleiden und Duschen winterfest gemacht. Indes ist der Seeweg seit Samstag wieder geöffnet. Spaziergänger können also direkt am Stadtsee entlang flanieren.