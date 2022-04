Rummelplatz mit viel Bewegung und schönen Figuren im Kornhaus

Wenn das Museum im Kornhaus am Ostersonntag, 17. April, in die Saison startet, dann lohnt sich vor Inbetriebnahme der Pfeilerhalle am 24. April zunächst ein Blick in die Dauerausstellung.

Interessantes entdecken

In beiden Obergeschossen wird eine Sammlung zu Kunst, Geschichte und Kultur der Stadt gezeigt mit wertvollen Arbeiten lokaler Künstler wie Zürn, Lang, Sohn, Krug und anderen.

Zu sehen sind hier auch Neuerwerbungen der letzten Jahre. Beispielsweise das Diorama einer Waldseer Familie, die diesen Rummelplatz mit Riesenrad, Kettenkarrussell und vielen schönen Figuren in mühevoller Detailarbeit gebaut hat.

Das Riesenrad

1948 war diese Modellbauanlage in einer Ausstellung im damaligen Kolpinghaus zu sehen. Vielen Waldseern dürfte sie noch bekannt sein vom Lederwarengeschäft Fürst, wo sie früher alljährlich vor Weihnachten im Schaufenster präsentiert wurde. Für den Museums- und Heimatverein haben Hubert Leissle und Klaus Neher den Rummelplatz technisch aufbereitet.

Um das Ensemble zu schützen, versteckt es sich hinter einer Glaswand, was den visuellen Eindruck aber nicht schmälert. Geöffnet ist das Haus bei freiem Eintritt jeweils von Freitag bis Sonntag, 13.30 bis 17.30 Uhr. (saz) / Foto: Sabine Ziegler