Ruhestörerin kommt in psychiatrische Fachklinik

Weil sie viel zu laut Musik abspielte, im Haus herumschrie und mit Zimmertüren schlug ist eine uneinsichtige Bewohnerin im Waldseer Dachsweg am Mittwoch kurz nach 22 Uhr von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Anwohner hatten sich laut Bericht zuvor beim Polizeirevier beschwert. Die 62-jährige Ruhestörerin wurde im Laufe des Morgens aufgrund ihres psychischen Zustandes von der Gewahrsamszelle in eine psychiatrische Fachklinik verlegt.