Ruderverein Waldsee tauft neues Boot

Am Sonntag, 7. April 2019, startete der Ruderverein Waldsee mit dem traditionellen Anrudern in die neue Saison. Laut Pressemitteilung des Vereins wurde mit dem Anfänger- und Übungseiner „Alfred“ ein neues Boot in die Bootsflotte des RVW aufgenommen.

Mit den traditionellen Worten: „Ich taufe dich Boot auf den Namen Alfred und wünsche dir allseits gute Fahrt und immer eine Hand voll Wasser unter dem Kiel“ und einem Glas Sekt taufte Werner Rothärmel das neue Boot. Dieses wurde von der Familie Rothärmel gestiftet, die das Boot einem verstorbenen Familienmitglied widmet. Der Übungseiner ist ein „Coastel-Row-Boot“, welches normalerweise zum Rudern bei starkem Wellengang auf dem Meer verwendet wird. Weil dieses Boot nicht kentern kann, ist es ein optimales Übungs- und Anfängerboot.

Mit zwei Achtern, einem Kindervierer und mehreren Einern und Doppelzweiern startete der Ruderverein beim gemeinsamen Rudern in die Saison. Sportvorstand Michael Wiest begrüßte die neue Saison.

Das Training der Regattaruderer beginnt nicht erst mit dem Anrudern. Den ganzen Winter über wird, wenn er nicht zugefroren ist, über den Stadtsee gerudert. Die erste Regatta findet Ende April mit der 38. Oberrheinischen Frühjahrsregatta in Mannheim statt. Der Waldseeachter startet am 11. Mai beim Saisonauftakt der Ruderbundesliga in Duisburg in die Saison.

Der Ruderverein Waldsee bedankt sich recht herzlich bei der Familie Rothärmel für die Stiftung des Bootes. Ebenfalls wünscht der Ruderverein allen Mitgliedern eine schöne Rudersaison 2019 und vor allem den Regattaruderern viel Erfolg bei den anstehenden Wettkämpfen.