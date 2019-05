Ruderverein Waldsee sammelt erste Saisonsiege

Am Wochenende ist der Ruderverein Waldsee auf zwei Regatten in Heidelberg und Köln am Start gewesen. Trainer Werner Schmidt kann äußerst zufrieden auf das Wochenende in Heidelberg zurückblicken. Mit drei Siegen, sieben zweiten Plätzen und vier dritten Plätzen aus 20 Rennen zeigten die jüngsten Nachwuchsruderer des RVW über die 1000-Meter-Strecke gute Leistungen auf dem Neckar.

Besonders überzeugend war hierbei die Vorstellung von Amatus Fischer, der sowohl am Samstag, als auch in den gesetzten Läufen am Sonntag seinen Jungen Einer 13 Jahre Leichtgewicht gewinnen konnte und somit einen großen Schritt in Richtung Qualifikation für den Bundesentscheid in München getan hat.

Auch Isabell Walser konnte am Sonntag nach einem starken Rennen im Mädchen Einer 14 Jahre am Siegersteg anlegen und die verdiente Medaille abholen. Im Doppelzweier mit Alisa Nothelfer reichte es mit dem zweiten Platz nicht ganz für den Sieg.

Viele vordere Platzierungen in allen Bereichen

Die weiteren Ergebnisse: Luis Grünvogel (2./3. Platz Männer-Vierer, 2./3. Platz Männer-Doppelvierer jeweils über 1500 Meter); Lennart Wieland (2./2. Platz Jungen Einer 12 Jahre, 3./4. Platz Jungen Zweier 12/13 Jahre), Oliver Schubert (3./4. Platz Jungen Einer 12 Jahre; 3./4. Platz Jungen Zweier 12/13 Jahre); Samuel Degasperi (2./4. Platz Jungen Einer 14 Jahre; 2. Platz Jungen Zweier 13/14 Jahre mit Amatus Fischer); Alisa Nothelfer (3./4. Platz Mädchen Einer 14 Jahre).

Die B-Juniorinnen Sina Scheffold, Lucie Rieunau und Tabea Wieland starteten auf der Junioren-Regatta in Köln, gegen starke Konkurrenz aus ganz Deutschland. Besonders stark schnitt hierbei Lucie Rieunau ab, die eigentlich aus Frankreich stammt, aber zurzeit einen Austausch in Deutschland macht und daher beim Ruderverein Waldsee trainiert und auch für ihn startet. Sie ruderte im Einer zwei Mal nur knapp am Sieg vorbei und belegte jeweils den zweiten Platz. Im Doppelzweier mit Tabea Wieland erreichte das Duo gegen starke Konkurrenz am Samstag den sechsten und am Sonntag den fünften Platz. Sina Scheffold erreichte im Leichtgewichts-Einer die beachtenswerten Plätze vier und fünf.

Trainer Michael Wiest zeigt sich durchaus zufrieden: „Für alle drei war es die erste große nationale Regatta im B-Bereich. Dafür haben sie sich gut gegen die starke Konkurrenz geschlagen und wichtige Erfahrungen gesammelt, wie es auf den großen Regatten zugeht.“