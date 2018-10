Royales Flair am Waldseer Braunviehtag 2018

Der elfte Waldseer Braunviehtag findet am Sonntag, 28. Oktober, statt. Neben Jungzüchter- und Schauwettbewerb wird eine neue Braunviehkönigin von den Schaubesuchern gewählt.

Das vielfältige Programm bietet für jeden Besucher etwas, heißt es in der Ankündigung. Der Tiroler Gerold Riedl richtet die rund 100 Kühe aus Baden-Württemberg. Die Schau zeigt leistungs- und exterieurstarke Jungkühe; bei den älteren Kühen werden Tiere zu sehen sein, die die vergangenen Jahre auf Bundesebene überzeugt haben. Dies garantiere laut Pressemitteilung eine hochklassige Champion-Auswahl.

Die jüngsten Züchter werden beim Kindervorführwettbewerb ihr Können unter Beweis stellen. Die originell gestalteten Stalltafeln werden ebenso prämiert.

An den zahlreichen Werbeständen der anwesenden Firmen aus dem Agrarsektor kann man sich über neue Produkte informieren. Im Themenbereich „Gutes aus Süddeutscher Milch“ können sich die Verbraucher bei den Molkereien über die Qualität und Nachhaltigkeit heimischer Milchprodukte überzeugen, so der Pressetext.

Nach einem Überraschungs-Show-Act, der den Besuchern mächtig einheizen wird, so die Ankündigung, findet als besonderer Höhepunkt die Wahl der fünften Braunviehkönigin aus Baden-Württemberg statt. Jeder Schaubesucher erhält mit dem Eintrittspreis eine Stimmkarte. Regina Dilger, Ostrach, Helena Hiller, Degerloch, und Selina Müller stellen sich dem Publikum zur Wahl. Sie werden auf Messen wie der Eurotier Hannover oder der Weltbraunviehkonferenz in den USA Werbung für Baden-Württemberg machen. Die erste Amtshandlung der neuen Königin ist die Übergabe des Champion-Preises 2018 am Waldseer Braunviehtag.

Für alle Kinder bietet der Braunvieh-Jungzüchterverband interessante Spiele an wie „Finde die Nadel im Heuhaufen“ und eine Malecke. Wer bei so einem erlebnisreichen Tag hungrig wird, kann sich bei der Versteigerungshallengaststätte stärken oder gemütlich bei Jungzüchterverband bei Kaffee und Kuchen genießen, und mit ein wenig Glück kann man bei der Verlosung eine Braunviehjungkuh oder ein wertvolles Zuchtkalb mit nach Hause nehmen.