Rosemie Warth macht gerne Menschen glücklich

Dieses Jahr feiert das „Tui Feuerwerk der Turnkunst“ sein 25. Jubiläum und hat im Zuge dessen nochmals die besten Künstler der letzten Jahre zusammengeführt, um bis zum 24. Januar 2012 eine große Best-of-Show zu geben. Mit dabei ist die gebürtige Bad Waldseerin und kultureller Exportschlager der Stadt, Rosemie Warth. Sie wird singend, tanzend, alphornblasend und nach besonderer Warth-Art unterhaltend durch das Programm leiten.

1965 in Bad Waldsee geboren, studierte Rosemie Warth in New York, Philadelphia und Köln Gesang, klassischen und modernen Tanz. „Beim Tanzen fand ich Frieden mit mir selbst“, sagt Warth. Die Schule sei ihr ein Graus gewesen, dort fühlte sie sich nicht gesehen. Nach ihrer Tanzausbildung, rutschte sie mehr oder weniger in die Clownerie. „So konnte ich Geld verdienen“, sagt sie.

Seit nunmehr 22 Jahren unterhält sie ganz Deutschland als Komikerin und Clownin. 1989 feierte sie mit dem Clownstrio „Extra Nix“ Erfolge in ganz Europa. Unter anderem wurde das Trio beim Charlie Rivel Memorial in Barcelona mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Seit 1990 unterhält Rosemie Warth auch als Solokünstlerin und Moderatorin. Sie gastiert regelmäßig im GOP Varieté in Hannover, im Starclub in Kassel, im Varieté Pegasus in Bensheim und als „Assistänzerin“ beim Heidelberger Zungenschlag. Warth bezeichnet die Clownerie als einen langen Prozess. „Es geht dabei darum, immer mehr wegzulassen und auf die Essenz zu kommen, zu sich zu kommen, authentisch zu werden“, so Warth. Sie ist glücklich andere Menschen glücklich machen zu können.

Warth gestaltet ihre Moderationen immer lustig. Mal überrascht sie das Publikum damit, dass sie in ihr Alphorn bläst, mal schwebt sie als sterbender Schwan über die Bühne, um anschließend ihre Tuba hervorzuholen. In ihrer Clownerie versucht sie dabei immer authentisch und im Gefühl zu sein. „Das Publikum kann sich mit der Naivität und der Verletzlichkeit meiner Figur identifizieren“, sagt Warth.

Ihre Wurzeln hat sie dabei aber nicht vergessen. Beim Moderieren kommt ihr ihre schwäbische Mundart gerade recht. Freundlich singend, wortgewandt und schlagfertig schwäbelt sie durch das Programm. „Ich liebe Waldsee und komme sehr gerne wieder zurück“, so Warth. „Durch die Offenheit der Leute und durch deren Herzlichkeit ist es immer ein Nach-Hause-kommen-Gefühl, wenn ich in Waldsee bin“, sagt sie weiter.

Überhaupt ist Rosemie Warth auf dem Boden geblieben. Sie möchte nicht wie ein Star behandelt werden, sondern als der Mensch gesehen werden, der sie ist. „Die Menschen machen einen zum Star und geben einem Sonderbehandlungen. Man wird in diese Rolle reingequetscht und das hat nichts mehr mit dem Menschen selbst zu tun“, sagt Warth. Dies ist noch ein Grund warum Warth es liebt, nach Bad Waldsee zu kommen. Hier könne sie Hinz und Kunz unterscheiden, in aller Seelenruhe über den Bauernmarkt schlendern und auf dem Weg ihrer alten Kindergärtnerin begegnen.

Das Schöne daran, in Bad Waldsee aufzutreten, sei nach Aussage Warths, dass sie auch Anekdoten und Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend mit einbringen könne und jeder wisse worum es geht. „Das kann man nur mit Waldseern machen“, sagt Warth. Doch für ihre Art von Arbeit brauche man größere Städte. Das Leben auf Tournee koste sehr viel Kraft. Man habe kaum Schlaf, täglich würde man in einer neuen, großen Halle sein, in der es neue Anweisungen gibt und wo man sich erst orientieren müsse. „Man muss sich anstrengen, sich nicht in den Dimensionen zu verlieren“, sagt Warth. Man müsse auf vieles verzichten und im Grunde käme man zu nichts anderem als zu Auftritten und Busreisen. Gerade dabei sei es wichtig, ein gutes Ensemble zu haben, wo sich die Leute gegenseitig respektieren. „Die Künstlerszene ist sowieso wie eine große Familie, man kennt sich schon von früheren Auftritten und gibt sich gegenseitig halt“, sagt Warth. Sie kann es sich vorstellen später mal zurück nach Bad Waldsee zu ziehen. „Als Ruhepol“, sagt sie.

Beim „Tui Feuerwerk der Turnkunst“ im Jahr 2008 mit der „Hautnah“-Tournee war Rosemie Warth auch dabei und wurde schnell zum Publikumsliebling, so Pressesprecher Michael Bauer. Als es an die Auswahl der Künstler für die Jubiläumsshow 2012 ging, wären sich die Organisatoren schnell einig gewesen, dass Rosemie hierbei nicht fehlen dürfe.

Hochkarätige Akrobaten, Tänzer und Artisten, aber auch aktuelle Athleten der absoluten Weltklasse sollen die 160 000 Zuschauer der „Best of“-Tournee begeistern. Mit dabei sind: die „Catwall Acrobats“ (Trampolinturner aus Kanada), das „Trio Bellissimo“ (russisches Akrobaten Trio), die „Aomori University“ (weltbeste Männergruppe der Rhythmischen Gymnastik), die „Alexis Brothers“ (Modellathleten und Stars beim Cirque du Soleil), „die Zebras“ (fünf russische Sportakrobaten), „D’Holmikers“ (Schweizer Turnclowns machen Barrenkomik), „Duo Bobrov“ (russisches Duo zeigt mehrfach preisgekrönte Vertikalseilnummer) und noch viele mehr.