Romantischer Liederabend mit ideenreicher Sängerin

Zu einem besonderen Liederabend lädt das Bildungshaus des Klosters Reute am Samstag, 2. Juni, um 19.30 Uhr in den Festsaal des Klosters ein. Für den Abend, mit dem Motto „Das macht, es hat die Nachtigall“ umschrieben, konnte die ideenreiche Sängerin, Gabriele Näther, aus Potsdam gewonnen werden, heißt es in der Ankündigung.

Die Sopranistin, deren Repertoire von der Renaissance-Musik über Ausflüge in den Jazz bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen reicht, gastierte in verschiedenen Auslandstourneen, in Spanien, Portugal und Lateinamerika. Bekannt wurde sie durch ihr Engagement an der Deutschen Staatsoper in Berlin. In den letzten Jahren erweist zunehmend mehr dem guten alten deutschen Volkslied Reverenz. Begleitet wird die Künstlerin an diesem Abend, von Schwester Franziska Bachmann, Musikpädagogin, Kirchenmusikerin und Franziskanerin von Reute, am Flügel. Gemeinsam werden die beiden Musikerinnen eine Reihe schöner und bekannter deutscher Lieder anstimmen, die künstlerisch aus der so fruchtbaren Epoche der Romantik stammen.

Karten sind an der Abendkasse für 5 Euro erhältlich. Weitere Informationen sind im Bildungshaus Maximilian Kolbe, Klostergasse 6, Telefon 07524 / 708211 oder unter www.kloster-reute.de zu erhalten.