Rollerfahrer verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen hat ein 60-jähriger Rollerfahrer davongetragen, als er am Dienstag gegen 14.15 Uhr in der Biberacher Straße mit dem VW eines 34-Jährigen zusammenstieß.

Der VW-Fahrer wollte laut Polizei von der Waldseer Steinstraße nach links in Richtung B 30 abbiegen und erkannte, dass der Rollerfahrer den Blinker nach rechts gesetzt hatte. In der Annahme, dass der 60-Jährige in die Steinstraße abbiegen will, bog er nach links in die Biberacher Straße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer, der weiter geradeaus fuhr. Dieser stürzte und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Er trug zwar einen Helm, jedoch keine Schutzkleidung.

Der Roller musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich des gesetzten Blinkers aufgenommen.