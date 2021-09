Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 44 Jahre alter Motorrollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 7.15 Uhr in der Steinenberger Straße in Bad Waldsee schwer verletzt worden.

Eine entgegenkommende 51-jährige Renault-Fahrerin übersah den Rollerfahrer laut Polizei, als sie nach links in ein Betriebsgelände abbog. Der 44-Jährige wurde bei der Kollision zu Boden geschleudert und aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 3500 Euro.