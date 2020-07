Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall an der Kreuzung Kapellenweg/Im Ballenmoos in Bad Waldsee ist ein 48-jähriger Rollerfahrer am Mittwochabend leicht verletzt worden.

Beim Einfahren vom Kapellenweg in die Straße „Im Ballenmoos“ hat der Rollerfahrer laut Polizeibericht einem Auto gegen 18.10 Uhr die Vorfahrt genommen. Von rechts kam ein Skoda Oktavia, mit dem der Rollerfahrer in der Folge kollidierte. Der 48-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert, wobei er sich zum Glück nicht schwerer verletzte. Ein Rettungsteam brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3500 Euro.