Rolf Miller kommt nach Bad Waldsee

Der Bad Waldseer Kulturverein „Spektrum K“ beendet seine diesjährige Saison mit dem Kabarettisten und Satiriker Rolf Miller. Dieser zeigt sein viertes Programm mit dem Titel „Obacht Miller – se return of se normal one“ am Samstag, 21. Dezember, um 20 Uhr im Haus am Stadtsee. Laut Pressemitteilung beobachte Miller in seiner unnachahmlichen Sprache, bestehend aus Halbsätzen und unausgesprochenen Fragen, sehr genau, was sich auf der Welt ereigne. Dabei verspreche er seinen Zuschauern Chaos um die Ecke oder geradeaus, verqueres Denken „auf höchstem sprachlichen Niveau“. Der Kabarettist wisse, wie er sein Publikum begeistern könne, denn jeder Besucher finde in seinem Umkreis einen Mitmenschen, der genau so sei, wie von Miller beschrieben.