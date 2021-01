Roland Schneider feiert 80. Geburtstag

Roland Schneider hat seinen 80. Geburtstag gefeiert. Aufgrund der Pandemiesituation war ein persönlicher Gratulationsbesuch durch Vertreter der Stadt Bad Waldsee nicht möglich. Dennoch erhielt er einen Geschenkkorb zugestellt, verbunden mit den herzlichsten Glückwünschen von Bürgermeister Matthias Henne. Das teilt die Stadtverwaltung mit und benennt die bisherigen Lebensstationen des Jubilars.

Geboren wurde Roland Schneider am 12. Dezember 1940 in Ravensburg. 1965 begann er seine Tätigkeit bei den Städtischen Kurbetrieben Bad Waldsee. 1975 wurde er vom Gemeinderat zum Direktor der Städtischen Kurbetriebe und der Kurverwaltung gewählt. Als solcher war er weitere zehn Jahre tätig. Nach einer organisatorischen Änderung übergab er ein gut geführtes Unternehmen.

Anschließend wechselte Schneider zu einer privaten Unternehmengsgruppe in Berlin, die bis zu 36 Akut- und Rehakliniken betrieb. Dort wirkte er 18 Jahre lang und leitete als Klinikdirektor zusammen mit einem Kollegen in Bernkastel-Kues an der Mosel fünf Kliniken mit mehr als 1000 Betten und trug dafür Gesamtverantwortung. 18 Jahre lang wirkte er dort.

Nach Erreichen seines Ruhestandes im Jahr 2003 absolvierte der Jubilar ein Fernstudium der Kunstgeschichte. 2009 übernahm er die Position des Ersten Vorsitzenden im Museums- und Heimatverein Bad Waldsee. Die freundschaftliche Zusammenarbeit in Vorstand und Beirat habe mit zum Erfolg beigetragen, erinnert er sich. Zahlreiche Ausstellungen und verschiedene Konzerte habe man organisiert. 2016 gab Roland Schneider den Vorsitz aus gesundheitlichen Gründen ab. Dankbar ist er vor allem seiner Ehefrau Agnes, die ihn seit mehr als 50 gemeinsamen Jahren kräftig unterstützt und das Familienleben gestaltet.