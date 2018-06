Roland Rasemann stellt seine Pressefotos aus

Unter dem Titel „Querschnitt“ stellt Roland Rasemann vom 8. Juli bis 26. August seine Pressefotos im Museum im Kornhaus in Bad Waldsee aus. Rasemann war von 1971 bis 2017 Fotojournalist bei der „Schwäbischen Zeitung“ und erhielt für seine Arbeit etliche Auszeichnungen im In- und Ausland, darunter wiederholt Preise beim Wettbewerb „Sportbild des Jahres“. Von der Berliner Gesellschaft für Fotografie wurde er für seine Reportagefotos vom Leipziger Thomanerchor und den Kriegsverwüstungen in Sarajevo ausgezeichnet. Zahlreiche Ausstellungen und Buchveröffentlichungen sowie eigene Beiträge in Magazinen runden sein Wirken ab.

In der Ausstellung „Querschnitt“ zeigt Rasemann Pressefotos aus den Bereichen Tanz, Kunst (regionale, nationale und internationale Szene), Musik (Stars wie Michael Jackson oder Ensembles aus Klassik, Jazz, Rock und Pop), Politik (Parteitage, Tagesgeschäft und Porträts, Sport (unter anderem Formel 1 oder Skispringen), Leben und Tradition in der Schweiz sowie Spendenaktionen (beispielsweise Karlheinz Böhms Äthiopien-Hilfe „Menschen für Menschen“). Rasemann wurde 1953 in Finsterwalde/Brandenburg geboren und lebt seit über 60 Jahren in Oberschwaben und im Allgäu.

Eröffnung ist am Sonntag, 8. Juli, um 16 Uhr. Zur Begrüßung spricht Ernst Langer, Vorsitzender des Museums- und Heimatvereins. Die Einführung übernimmt Rolf Waldvogel, ehemaliger Kultur-Ressortleiter der „Schwäbischen Zeitung“.