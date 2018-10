Roland König hat seinen 80. Geburtstag gefeiert

Seinen 80. Geburtstag hat dieser Tage bei guter Gesundheit Roland König feiern können. Der Jubilar und seine Frau Elfriede, die jahrzehntelang bei der Stadt Bad Waldsee beschäftigt war, freuten sich laut Pressemitteilung über den Besuch von Alfred Maucher, der die Glückwünsche der Stadt „zum 70. Geburtstag“ überbrachte – so habe der Gratulant auf das noch jugendliche Aussehen von Roland König angespielt. Ob es der guten Pflege durch seine Frau Elfriede zu verdanken sei oder der Tatsache, dass Roland König eine so lebensbejahende Grundeinstellung habe, hätte sich in dem humorvollen Gespräch nicht zweifelsfrei feststellen lassen, heißt es. Auf jeden Fall hätten sich der städtische Gast und die Familie König über allerlei unterhalten – auch darüber, wie es früher in Bad Waldsee war. In ihrem Wohnhaus direkt an der Frauenbergstraße fühlen sich beide sehr wohl und wollen keinen Tag von ihrem Leben in Bad Waldsee missen, teilt die Stadt mit, die Roland König, aber auch seiner Frau, deshalb noch viele schöne Jahre am Fuße des Frauenbergs wünsche. Foto: Stadt