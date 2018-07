Riesenrad thront auf dem Bleiche-Parkplatz

Im vergangenen Jahr wurde das Riesenrad von vielen Festgästen schmerzlich vermisst, heuer thront es wieder auf dem Bleiche-Parkplatz und macht den Vergnügungspark weithin sichtbar. Während des Altstadt- und Seenachtfestes verwandelt sich der Parkplatz in einen Festplatz.

„Die Aussicht vom Riesenrad auf die schöne Altstadt ist genial“, begründet Ralph Vogt, Veranstalter des Festplatzes, die hohe Nachfrage nach dem Fahrgeschäft. Beim letztjährigen Fest sei er oft auf das fehlende Riesenrad hin angesprochen worden. Daher war der diesjährige Aufbau schon fest eingeplant. Grundsätzlich zeigt sich Vogt mit den Aufbauarbeiten zufrieden. Mit routinierten Handbewegungen ließen die Helfer das Gestänge des beliebten Fahrgeschäfts schnell in die Höhe ragen. „Es ist sehr warm, aber wir kommen sehr gut voran“, zieht Vogt am Donnerstagmittag eine erste positive Zwischenbilanz.

Eine Besonderheit hat der Veranstalter in diesem Jahr nach Bad Waldsee mitgebracht: eine XXL-Schaukel. „Das ist die größte Schaukel, die es gibt. Da geht es 45 Meter hoch“, beschreibt Vogt das Fahrerlebnis, das nichts für schwache Nerven ist. Der Klassiker unter den Fahrgeschäften, die Boxautos, fehlen auch in diesem Jahr nicht im Angebot des Vergnügungsparks. Warum die Boxautos für sämtliche Festgäste seit Jahrzehnten so faszinierend sind, ist für den erfahrenen Organisator leicht zu beantworten. Einerseits, weil hier Jugenderinnerungen geweckt werden und viele hier ihre erste Liebe kennenlernten. Andererseits, weil „man bei einem klassischen Fahrgeschäft gefahren wird, bei den Boxautos aber selbst fahren und die Richtung bestimmen kann“.

Den Weg in die Kurstadt nimmt Vogt schon seit rund 40 Jahren auf sich – und dass immer wieder gerne, wie er selbst sagt: „In Bad Waldsee sind alle sehr herzlich, da kommt man gerne.“

Der untere Bleiche-Parkplatz ist bis Montag, 22 Uhr, abgesperrt. Dafür ist der obere Parkplatz bei der Stadthalle bis Samstag, 7 Uhr, gebührenfrei. Zudem ist während des Festes der Friedhofparkplatz in der Friedhofstraße als Vereinsparkplatz für Parken mit Parkberechtigung reserviert. Aus diesem Grund ist der Friedhofparkplatz für den allgemeinen Parkverkehr von Samstag, 28. Juli, ab 8 Uhr bis Sonntag, 29. Juli, 24 Uhr gesperrt.