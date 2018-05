Der Waldseer Maler Richard W. Allgaier lädt Kunstfreunde am kommenden Wochenende in sein „Sommerhausatelier“ an der Wolfegger Straße 7 + 9 ein.

Der Künstler zeigt dabei neue Arbeiten aus Skulptur, Malerei und Zeichnung. Geöffnet hat es am Freitag und Samstag, 4. und 5. Mai, jeweils von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag, 6. Mai, von 11 bis 17 Uhr.