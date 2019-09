Reutener sind genervt vom Durchgangsverkehr

Der zunehmende Durchgangs- und B-32-Umleitungsverkehr auf der L 285 in Reute bereitet den Bürgern nach Meinung von Ortschaftsrat Erich Arzenbacher Verdruss. „Da werden hohe Geschwindigkeiten gefahren an den Ortseingängen und wir sollten prüfen lassen, ob hier nicht auch eine Blitzanlage machbar wäre wie in Gaisbeuren – das ist noch das einzige, was hilft gegen die Raserei“, regte der Rat aus Reute bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates in Gaisbeuren an.

Wie Achim Strobel ausführte, stand Reute beim letzten „Ranking“ der Stadt Bad Waldsee in Sachen „Notwendigkeit von Blitzern“ bereits auf den vorderen Rängen. „Inzwischen hat sich die Verkehrssituation deutlich verschärft und insbesondere den Kreuzungsbereich an der L 285/Elisabeth-Achler-Straße halte ich für sehr gefährlich beim Überqueren“, teilte der Ortsvorsteher die Einschätzung Arzenbachers und seiner Ratskollegen. Strobel möchte deshalb nun bei der Stadtverwaltung vorsprechen und das Thema besprechen.