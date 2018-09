„Reutener Kirche reizt jeden Kapellmeister zu Auftritten“

Nach dem großen Kirchenkonzert anlässlich der Altarweihe in der neu renovierten Pfarr- und Wallfahrtskirche Reute im Herbst 2017 findet am Sonntag, 23. September, um 16 Uhr ein weiteres Konzert in der Kirche statt. Als Benefizkonzert lädt das Kloster Reute zu einem Marienlieder-Singen mit dem Titel „Sing mit uns ein Ave-Maria“ ein. Auch dieses zweite Konzert wird vom Fernsehsender KTV aufgezeichnet. Die weltweite Ausstrahlung beginnt im Rosenkranzmonat Oktober und wird dann vor allem auch im Marienmonat Mai des Öfteren zu erleben sein. SZ-Mitarbeiter Rudi Heilig hat mit Generaloberin Sr. Maria Hanna und Musikkapellendirigent Erich Steiner darüber gesprochen.

Sr. Maria Hanna, wie kamen Sie auf diese Konzertidee?

Sr. Maria Hanna: Initiator war eigentlich Dirigent Erich Steiner. Seine guten Beziehungen zu KTV, insbesondere zu Arthur Seifer aus Hechingen, kommen der Ortschaft Reute-Gaisbeuren und dem Franziskanerinnenkloster zugute.

Wer sind die Mitwirkenden?

Sr. Maria Hanna: Es singt der Kirchenchor unter der Leitung von Bernadette Behr, der Schwesterchor unter der Leitung von Sr. M. Franziska und es spielt eine kleinere Besetzung der Musikkapelle Reute-Gaisbeuren. Als Solistin konnte wiederum die Sopranistin Gertrud Hiemer-Haslach aus Altusried gewonnen werden. Als Solo-Flötistin tritt Patricia Glöckler aus Allmendingen auf.

Gibt es auch eine Moderation?

Sr. Maria Hanna: (Sr. Maria Hanna lacht) Ja, die Gute Beth. Wir schmücken das Konzert mit Texten von und über die Gute Beth aus. Somit kommt die Selige von Reute wieder hinaus in alle Welt. Bekannt ist ja ihre Vision aus dem Jahre 1417, als sie beim Konzil zu Konstanz die Papstwahl von Martin dem Fünften voraussagte.

Herr Steiner, seit wann besteht die gute Verbindung mit dem Fernsehsender KTV?

Erich Steiner: Im Jahre 2005 führte ich mit der Musikkapelle Willerazhofen in der Stadtpfarrkirche Biberach „Cantica de Sancto Benedicto“ auf. Die „Missa Katharina“ des Niederländers Jacob de Haan mit dem großen Projektchor und den Musikern unseres Musikvereins mit insgesamt über eintausend Besuchern aus dem letzten Jahr ist ja noch in bester Erinnerung.

Spielt die Generaloberin wieder im Orchester mit?

Erich Steiner: Ja, zu unserer großen Freude verstärkt Sr. Maria Hanna wiederum unser Hornregister.

Wie sieht es mit Noten aus?

Erich Steiner: Hier bin ich froh, dass der Musikverlag Siegfried Rundel aus Rot an der Rot eine Sammlung von 15 der bekanntesten Marienlieder anbieten kann.

Wie wichtig sind für Sie kirchliche Auftritte?

Erich Steiner: Natürlich reizt die herrliche Reutener Kirche einen jeden Kapellmeister zu Auftritten. Ich plane ja schon für die nächsten Jahre ein weiteres Kirchenkonzert.

Dürfen die Besucher mitsingen?

Erich Steiner: Ja, die Besucher dürfen nicht nur mitsingen, sie sollen es auch aus vollem Herzen. Dazu spielen wir: „Meerstern, ich dich grüße“; „Es blüht der Blumen eine“; „Maria zu lieben“ und „Segne du Maria“.

Was dürfen die Besucher von der Sopranistin erwarten?

Erich Steiner: Gertrud Hiemer-Haslach bringt das „Ave Maria“ in drei Versionen: Die Kompositionen sind von Giulio Caccini, Camille Saint-Saens und Franz Schubert.

Sr. Maria Hanna, es wird ja kein Eintritt verlangt. Wem kommen die erwünschten Spenden zugute?

Sr. Maria Hanna: Wir übergeben diese der Kirchengemeinde zur Finanzierung der Kirchenrenovierung.

Auf was freuen Sie sich besonders?

Sr. Maria Hanna: Auf das gute Miteinander-Konzert in unserer schönen Ortschaft. In der Fernsehsendung werden auch Luftaufnahmen vom Kirchen- und Klosterareal zu sehen sein. Mit Gesang und Musizieren können wir Gott Raum geben und die Menschen dabei miteinbinden.