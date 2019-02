Reutener Kinder starten in die Fasnet

Bei strahlendem Sonnenschein und vielen Mäschkerle sind die Narren am Sternen unter der Begleitung des Fanfarenzuges Richtung Dorfplatz zum Narrenbaumstellen gestartet. Die Konfettibonbonkanone durfte natürlich auch nicht fehlen. Voller Freude scharten sich die Kinder, um möglichst viele Gutzle einzusammeln. Animiert vom Ehrenpräsidenten und der Gildemeisterin wurden alle aufgefordert in die närrischen Gesänge einzustimmen. Ebenso tatkräftig wurden die Narrenbaumsteller mit Unterstützungsrufen animiert den geschmückten Narrenbaum in die Höhe zu ziehen. Musikalisch wurde das Geschehen vom Fanfarenzug und der Schnurrer Musik auf dem Dorfplatz und auch hinterher in der Durlesbachhalle gestaltet. Besonders erfreuten sich die kleinen und großen Besucher über die wieder bereitgestellten Leberkäswecken. So konnten sie gestärkt in die Halle ziehen, um dort das bunte Programm zu verfolgen und mitzugestalten. Für die Kinder waren wieder eine Reihe Spiele am Ende der Halle, so dass die Erwachsenen Zeit hatten sich zu unterhalten. Mit einem wunderschönen Nachmittag freuten sich die Narren bereits auf den Sonntag, der mit der traditionellen Narrenmesse begann, der der Zunftmeisterempfang folgt und den Höhepunkt des Wochenendes im großen Umzug mit 70 Gruppen und 3000 Maskenträgern fand. Foto: Steffi Rist