Reutener D1-Junioren steigen in Leistungsstaffel auf

Glänzend behaupten sich die beiden D-Juniorenteams des SV Reute in der Herbstrunde. Die D1 gewann die ersten sechs Saisonbegegnungen allesamt und baute durch den 3:2-Stadtderbysieg gegen den FV Bad Waldsee die Tabellenführung aus. Nach dem 2:0-Erfolg bei der TSG Bad Wurzach am Samstagnachmittag, 22. Oktober, stehen die Reutener vorzeitig als Aufsteiger in die Leistungsstaffel fest – der Auswärtssieg war der dritte Erfolg innerhalb von nur fünf Tagen. Ebenfalls glänzend schnitt die D2 ab, die sich nur Tabellenführer FG 2010 WRZ denkbar knapp mit 2:1 geschlagen geben musste und die anderen fünf Partien für sich entschied. Das Trainerteam der D-Junioren – Roland Obermayer, Christian Zastrow, Matthias Welz, Tim Schwegler und Luca Deiber – zeigt sich denn auch sehr zufrieden mit dem Abschneiden seiner Schützlinge. Letzte Begegnung der D1 in der Herbstrunde ist am Samstag, 29. Oktober um 14.15 Uhr gegen die SGM Vogt/Karsee, die D2 hat zum Abschluss der Herbstrunde spielfrei.