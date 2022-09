Reute wird zu einem riesigen Dorfflohmarkt

Reute verwandelt sich am Samstag, 17. September, wieder in einen riesigen Dorfflohmarkt, der wie auch in der Vergangenheit von „Hüdde & mehr“ organisiert wird. Verkauft wird laut Pressemitteilung von 11 bis 17 Uhr.

Wie schon im Voraus erwähnt, darf ausschließlich auf Privatgrundstücken verkauft werden. Für den Verkauf von Lebensmittel und Neuware ist eine Genehmigung notwendig. Damit es zu keinem Verkehrschaos kommt, werden alle Besucher darum gebeten, ausschließlich auf als Parkplatz gekennzeichneten Flächen zu parken. Hierfür steht vor allem der große Parkplatz an der Durlesbachhalle zur Verfügung.