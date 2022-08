Reute Runners Mädels auf Bestzeit-Kurs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den vergangenen Wochen waren die Läufer der TSV Reute Runners bei den Abendsportfesten in Erbach, Biberach und Fischbach vertreten. Dabei überzeugten insbesondere Johanna Hilt, Julia Gütler und Paulina Wolf durch neue persönliche Bestleistungen. Die 13-jährige Johanna Hilt steigerte in Erbach ihren 800-Meter-Hausrekord auf starke 2:33 Minuten, womit sie ihre Altersklasse klar dominierte. Im Doppelstart sammelte die junge Athletin dort erstmals Wettkampferfahrung im Sprint über die 200-Meter-Distanz, die sie in soliden 30,25 Sekunden bewältigte. In Biberach glänzte die Reutener Damen-Fraktion um Johanna Hilt (2:34 Minuten, Platz 1 W13), Julia Gütler (3:00 Minuten, Platz 1 W14) und Paulina Wolf (2:19 Minuten, Platz 1 Frauen) schließlich mit drei ersten Plätzen über 800 Meter. In Fischbach nutzte Paulina Wolf zwei Tage später ihr Leistungshoch aus und pulverisierte im Alleingang ihre 3000-Meter-Bestzeit um satte 18 Sekunden. In 9:57 Minuten musste die 22-Jährige lediglich drei Männern den Vortritt lassen. Mit dieser Zeit katapultierte sie sich gleichzeitig bis auf Platz 3 in der aktuellen Baden-Württembergischen Bestenliste.

Zwei Wochen später wagten sich drei Athleten der Reute Runners an die 1500-Meter-Distanz der 47. Fischbacher Abendsportfeste. Nach langem krankheitsbedingtem Trainingsausfall meldete sich U18-Läuferin Lena Narrog mit soliden 5:41 Minuten zurück im Wettkampfgeschehen und belegte den dritten Platz in ihrer Altersklasse. Eine hervorragende Leistung zeigte auch M60-Läufer Uwe Hahn. In 5:14 Minuten gewann er souverän die Altersklasse M60 vor seinem Vereinskamerad Manfred Borsutzky (6:25 Minuten).