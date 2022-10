Reute Runners erfolgreich beim Herbstlauf in Niederwangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim diesjährigen Niederwanger Herbstlauf gingen insgesamt zehn Läuferinnen und Läufer aus Reute verteilt auf den Jugendlauf über 1600 Meter, sowie die 5- und 10,5-Kilometer-Strecken an den Start und zeigten sich wie gewohnt von ihrer besten Seite. Das herausragendste Ergebnis war dabei der Sieg in der Frauenwertung beim 5-Kilometer-Lauf durch Paulina Wolf. Bemerkenswert auch der erste Platz in der Klasse W13 durch Johanna Hilt im Jugendlauf und ihr dritter Platz bei der Jugend im darauffolgenden 5-Kilometer-Rennen. Und auch die übrigen Runners glänzten auf dem hügeligen Rundkurs über eine oder zwei Runden, so dass am Ende jeder von ihnen einen Platz auf dem Siegertreppchen für sich verbuchen konnte. In den Mannschaftswertungen der 5- beziehungsweise 10,5-Kilometer-Läufe wurden die guten Einzelleistungen jeweils mit dem dritten Platz belohnt.

Die Ergebnisse der Reute Runners: 1600-Meter-Lauf: Johanna Hilt Platz eins W13; 5-Kilometer-Lauf: Paulina Wolf Gesamtsieg Damen, Ewald Fast Platz zwei M55, Lena Narrog Platz drei WJu 18, Johanna Hilt Platz drei Schülerinnen, Mannschaft Platz drei; 10,5-Kilometer-Lauf: Andreas Hilt Platz eins M45, Siegfried Borsutzky Platz eins M65, Hubert Oberhofer Platz zwei M65, Manfred Borsutzky Platz zwei M60, Karin Nowak Platz eins W50, Claudia Langer Platz drei W45, Mannschaft Platz drei.

Schnellster Mann auf der 5-Kilometer-Distanz war Simon Straub vom TSV Opfenbach, Thomas Nuber vom Gastgeber SG Niederwangen gewann das 10,5-Kilometer-Rennen.

Mit der mehrmaligen deutschen Meisterin und Europameisterin Alina Reh gab es dieses Jahr eine prominente Überraschungsstarterin im 10,5-Kilometer-Feld. Wie erwartet gewann sie die Damenwertung deutlich mit neuem Streckenrekord und die Reute Runners nutzten die Gelegenheit, das Idol vieler Laufbegeisterten mit auf das Gruppenbild zu bitten. Ergebnislisten und Bilder unter www.sg-niederwangen.de