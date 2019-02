Reute ist wieder fest in Narrenhand

Seit Freitagabend ist Reute wieder fest in Narrenhand: Ortsvorsteher Achim Strobel ist vom Zigeunervolk der Narrengilde Schussentäler Reute entmachtet worden. Nach der Machtübernahme beim traditionellen Narrenrechtabholen, das seit der Zusammenlegung der Ortschaften Reute und Gaisbeuren 2014 im Dorfgemeinschaftshaus in Gaisbeuren stattfindet, haben am Samstag, 23. Februar, traditionell die kleinen Narren das Sagen im Ort.

Um 13.30 Uhr startet am Samstag der Kinderumzug mit Narrenbaum vom Gasthaus Stern zum Narrenbaum-Stellen auf dem Dorfplatz. Gestärkt durch die vom Schnurrer-Erlös des vergangenen Jahres finanzierten Leberkäswecken geht’s danach nebenan in die Durlesbachhalle zum Kindernachmittag. Unter dem Motto „Groß und Kloi, kommet zu unserer lustigen Seefahrt, ahoi!“ sorgt der „Förderverein Narrengilde Schussentäler Reute“ mit einem abwechslungsreichen Programm für beste Unterhaltung und Bewirtung, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter.

Mit der Gemeindemesse in der Pfarrkirche St. Peter und Paul beginnen die Reutener Narren um 9.30 Uhr ihren Fasnets-Sonntag, 24. Februar. Man darf gespannt sein, was sich Pfarrer Stefan Werner wieder einfallen lässt, um Kirchliches mit der Narretei zu verbinden. Sein längst auch überregional bei vielen auswärtigen Zunftmeistern bekannter Humor sorgt sicher für ein volles Gotteshaus, geht aus der Ankündigung weiter hervor.

Um 13.30 Uhr gibt Umzugswart Reiner Bosler schließlich den Startschuss für den Umzug, zu dem sich 70 Gruppen und 3000 Maskenträger angemeldet haben. Spätestens dann herrscht wieder Ausnahmezustand im ganzen Ort und ganz besonders in der Durlesbachhalle, auf dem Dorfplatz und im Ü18-Disco-Zelt, das vom Förderverein der Narrengilde bewirtet wird. Mit drei Verpflegungsständen wird zudem der Förderverein des Musikvereins alle Gäste mit Getränken und Speisen der örtlichen Betriebe versorgen.

Ab Donnerstag, 28. Februar, sind dann wieder drei Tage lang die Schnurrer unterwegs, um in Reute-Gaisbeuren nicht nur die Fasnet in die Häuser zu bringen, sondern auch, um für die Leberkäswecken für die Kinder beim Schulstürmen und beim Kinderumzug zu sammeln. Die Zigeunereltern Ulrike Ehe und Peter Knörle weisen schon jetzt darauf hin, dass die Schnurrer in diesem Jahr den Mühlberg bereits am Freitag, 1. März, besuchen werden, und freuen sich auf viele sich öffnende Türen.