Reute ist fest in der Hand der Narren

Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass die Narrengilde Schussentäler am Freitag des großen Fasnetswochenendes nach Gaisbeuren zieht, um den Ortsvorsteher Achim Strobel zu entmachten.

Krankheitsbedingt war Strobel nur von den beiden Ortschaftsräten Hubert Gärtner und Ottmar Schwarz unterstützt, um gegen den Sturm der Narren Stand zu halten. Die beiden erfahrenen Ortschaftsräte haben dies aber mit Bravour bestanden und gemeinsam mit dem Ortsvorsteher tatkräftig die Festung verteidigt. Am Ende gaben sie dem Drängen der Narrenschar nach und öffneten diesen die Tore ins Dorfgemeinschaftshaus.

Unter Begleitung der Schnurrer-Musik und des Fanfarenzuges zogen alle in den liebevoll geschmückten Saal ein und stillten ihren Hunger.

Achim Strobel kniet brav nieder

Erste Amtshandlung war die Entmachtung von Achim Strobel. Dieser kniete brav vor der Präsidentin Claudia Schmidt und Gildemeisterin Sonja Münsch nieder, um mit Demut den Strohhut aufgesetzt zu bekommen.

Eine besondere Ehre wurde Herman Sommer zu teil. Er erhielt die Auszeichnung zum Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglied, für die vielen Jahre des Wirkens in der Narrengilde. Sichtlich gerührt und völlig überrascht nahm er Urkunde und Auszeichnung entgegen. Auch „Lude“ Madlener bekam einen Ehrentitel verliehen. Er wurde zum Fünf-Sterne-Koch der Narrengilde ernannt und bekam eine extra bedruckte Kochjacke und einen liebevoll gestalteten Kochlöffel überreicht. Nicht ohne den Hinweis, dass er sich nicht auf das Altenteil zurückzuziehen brauche – man würde auch in Zukunft seine Leckereien weiter genießen.

Mit großer Spannung wurde bereits die Abrechnung des Chronisten mit den Verfehlungen von Strobel und seinem Gefolge aus dem vergangenen Jahr erwartet. War es doch die letzte dieser Art, da Uwe Wolfgang nach 20 Jahren Chronistentätigkeit ab der nächsten Fasnet nicht mehr für dieses Amt kandieren wird. Die Schelte für Strobel fiel jedoch gar nicht so groß aus – er sei doch ein armer Wicht, denn in der Waldseer Verwaltung sei er ja nur ein kleines Licht.

Straßenlaternen sind zu schwach

Während die Bundesregierung über 200 Millionen Euro für Berater ausgebe, spare man in Waldsee nach schwäbischer Manier und gebe hierfür nur Geld für wirklich schwierige Fälle aus. Hierunter fällt dann auch die Feststellung, dass es einen Gutachter braucht, der feststellt, dass die Straßenlaternen nicht der Belastung der Fasnetsbändel aushält. Vielleicht spart man in Waldsee so sehr, dass man zu schwache Laternen hat, denn im gesamten Landkreis hängen überall in den Fasnetsdörfern bunt geschmückt Bändel an den Laternen.

Die Sparmaßnahmen findet man auch weiter bei den Einsätzen der Feuerwehr, denn in Reute machen die keine Überstunden, denn sie sind gar nicht zur Straßensicherung eingeplant. Zu loben sind auch die Sparmaßnahmen der Fahrtkosten des Bürgermeisters. Denn diese fallen für die Teilorte gar nicht an – zu den Generalversammlungen im Dorf lässt er sich immer entschuldigen. Auch wusste Wolfgang von dem Mut des Stadtpfarrers zu berichten, der mutig mit klaren Worten dem Kämmerer erklärt, was Sache ist, was zur Folge hat, dass auch die Gemeinderäte mutiger werden.

Der Abend nahm noch mit Spielen à la DSDS und dem Nudelpicken einen unterhaltsamen Lauf. Ein gelungener Auftakt in ein buntes Wochenende in Reute.