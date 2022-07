Reute-Gaisbeuren: Rund tausend Besucher kommen zum Fest der Vereine

Beim Brunnenfest war die ganze Ortschaft Reute-Gaisbeuren auf den Beinen. Kein Wunder, an drei Festtagen war auch einiges an Attraktionen geboten. So gab es auch ein „Enten“-Wettrennen im Durlesbach.

3 PLUS-Artikel kostenlos Mit einer Registrierung lesen Sie 3 PLUS-Inhalte und 10 freie Inhalte im Monat kostenlos. Sie sind bereits registriert? Hier einloggen. Registrieren