Reportage: 30.000 Kilometer durch Südamerika

Die Live-Reportage „Wildes Südamerika“, die am Donnerstag, 17. November, um 20 Uhr im Erwin-Hymer-Museum zu sehen ist, nimmt die Besucher laut Pressemitteilung mit auf eine Reise voller Abenteuergeist. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost 5x2 Karten.

Der Wunsch, die Welt mit eigenen Augen zu entdecken, habe Sabine Hoppe und Thomas Rahn in sechs Jahren einmal um den Globus geführt. Zwischen 2009 und 2015 durchquerten die Weltenbummler mit ihrem fast 40 Jahre alten Oldtimer-Lkw „Paula“, 54 Länder auf fünf Kontinenten. Sie legten dabei über 120.000 Kilometer zurück. Die Live-Reportage „Wildes Südamerika“ widme sich 30.000 Kilometern davon, und zwar durch sieben Länder entlang der Anden. Es geht von den feuchten Regenwäldern Kolumbiens über das lebensfeindliche Altiplano Boliviens, in die gletscherbedeckte Bergwelt Patagoniens und zum Ende der Welt auf Feuerland. Unerwartet und vielschichtig zeige sich der südamerikanische Kontinent, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Veranstaltung „Wildes Südamerika“ mit Sabine Hoppe und Thomas Rahn kostet im Vorverkauf 16 Euro und an der Abendkasse 19 Euro (der Museumseintritt ist darin inklusive). Alle Informationen zur Veranstaltung und Tickets gibt es unter www.erwin-hymer-museum.de. Außerdem bietet das Restaurant Caravano zu den Live-Reportagen sogenannte Genießer-Abenteuer-Pakete an. Sie beinhalten ein passend zum Thema abgestimmtes 2-Gänge-Menü und das Ticket für die Live-Reportage. Preis pro Person: 32,50 Euro. Das ist aber nur im Vorverkauf erhältlich unter Tel.: 07524 / 97667600.

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost 5x2 Tickets für die Veranstaltung. Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag, 15. November, um 12 Uhr in der Redaktion an unter Tel.: 07524 / 978711.