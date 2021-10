Reparierte Waldseer Regenbogenbank bei Mahnwache wieder aufgestellt

Da steht sie also wieder, die Regenbogenbank von St. Peter, die vor einer Woche von Unbekannten stark beschädigt wurde.

„Und wenn sie noch 100 Mal zerstört oder entfernt wird, dann stellen wir sie eben zum 101. Mal wieder auf. Wir lassen uns nicht einschüchtern und werden eine weltoffene, wahrnehmende und wertschätzende Kirchengemeinde bleiben für Menschen aller Couleur“, betonte Pfarrer Stefan Werner bei einer Mahnwache mit rund 100 Teilnehmern am Sonntagmorgen - darunter auch der Bundestagsabgeordnete Axel Müller.

Im Verlauf dieser Solidaritätsbekundung für sexuelle Vielfalt und Toleranz gaben unter anderem Michaela Reuter und Jugendseelsorger David Bösl (am Mikrofon) von Veranstalterseite ihrem Wunsch Ausdruck, dass in Bad Waldsee nicht Hass und Gewalt siegen, sondern ein friedliches, respektvolles Miteinander.

Initiiert wurde diese Aktion außerdem von Gabriel Hofmann, dem Menschenrechtsladen Global und Mitgliedern des Pastoralteams. Der Kirchengemeinderat befasst sich mit dem Thema am Mittwoch ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Unter dem Motto „#WaldseezeigtFlagge“ ruft auch die Stadt zu Solidarität auf und wird dazu in Kürze eine große Regenbogenfahne hissen vor dem Haus am Stadtsee.