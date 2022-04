Rentschler Zweiter beim Bogenturnier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Zweitages-Turnier in Eberhardzell konnte Wolfgang Rentschler von der TG Bad Waldsee in der Bogenklasse TRB den zweiten Platz erringen. Am 23. und 24. April veranstalteten die Umlachtaler Bogenschützen der SG Hummertsried/Eberhardzell ihr 16. Mehrtagesturnier. Das internationale Teilnehmerfeld umfasste knapp 200 Bogensportler, wobei die Bogenklasse des „Traditionellen Recurvebogens“ (TRB) das größte Kontingent stellte.

Nach dem ersten Turniertag, der erst nach acht Stunden und vielen Laufkilometern beendet war, lag Rentschler in seiner Bogenklasse noch vorn. Der zweite, nicht minder lange Tag verlief nicht wunschgemäß, gingen doch etliche Schüsse daneben. Letztlich reichte das Tagesergebnis aus, um bei den 43 Teilnehmern der TRB-Klasse den zweiten Rang nach Marc Lang (Miller Bogensport Team) abzusichern.

Auf dem schwierigen und weitläufigen Gelände im Umlacher Tal mussten die Bogenschützen 32 naturgetreue Tierattrappen treffen. Den Umlachtalern war es gelungen, die Tierziele – die Schussentfernung betrug zwischen 10 und 60 Meter – trickreich aufzustellen. Mal waren es steile Bergabschüsse, das andere Mal musste man durch ein „Fenster“ im Gebüsch das Ziel anvisieren.