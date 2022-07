Rentschler erfolgreich bei European Bowhunter Championship

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 24. Juni bis zum 2. Juli fand in der französischen Kleinstadt Confolens, nahe der Atlantikküste, die European Bowhunter Championship (EBHC) statt. Wolfgang Rentschler von der TG Bad Waldsee nahm erstmalig an diesem mehrtägigen Bogenturnier auf internationaler Ebene teil. In der teilnehmerstärksten Bogenklasse des „Traditional Recurve“ (TRB) erreichte Rentschler am Ende einen respektablen elften Rang.

Insgesamt waren knapp 1000 Teilnehmer aus ganz Europa nach Confolens, welches in der Region Nouvelle-Aquitaine liegt, angereist. Die Teilnehmer der mehr als 20 Nationen ergaben einen bunten Zug, der sich bei der Nationenparade durch den mittelalterlichen Stadtkern bewegte und sich auf dem Marktplatz einfand. Die finnischen Bogenschützen, die die nächste EBHC ausrichten, hatten die weiteste Anreise.

Das von der International Field Archery Association (IFAA) veranstaltete Turnier beinhaltete vier verschiedene Wettkampfformate, welche auf den acht Parcours in der Gegend um Confolens ausgetragen wurden. Jeder Parcours bestand aus 28 naturgetreuen Tierattrappen, die je nach Größe zwischen zehn und 55 Metern entfernt waren und nach verschiedenen Modi geschossen werden mussten. Nach dem ersten Turniertag platzierte sich Wolfgang Rentschler auf einem noch nicht einschätzbaren 22. Tagesrang. Mit einer ansteigenden Turnierform arbeitete sich Rentschler über den 16. auf den elften Rang beim dritten Tag vor. Waren bis dahin die ersten sieben Sportler uneinholbar enteilt, ging es auf den nachfolgenden fünf Rängen um jeden Punkt. So wurde der abschließende vierte Turniertag, bei dem wiederum ungefähr fünf Stunden in unwegsamem Gelände bewältigt werden mussten, mit Spannung erwartet. Rentschler leistete sich zwei Fehlschüsse, welche ihm den möglichen achten Platz kostete. Dennoch zeigte sich Wolfgang Rentschler mit dem elften Rang bei seiner ersten internationalen Meisterschaft zufrieden.