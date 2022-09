Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kurz vor den Deutschen Meisterschaften im 3D-Bogenschießen wird Wolfgang Rentschler Dritter beim Zwei-Tages-Turnier in Villingen-Schwenningen. Nach einem verhaltenen Auftakt mit Rang sieben am ersten Tag konnte Rentschler, der für die Bogenabteilung der TG Bad Waldsee startete, am Folgetag mit einer gelungen Aufholjagd punkten und wurde Gesamtdritter. Wolfgang Rentschler, auf dem Bild ganz rechts, erhielt traditionell als Präsent den Villinger Rollschinken. Foto: TG Bad Waldsee