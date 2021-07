Rennfahrer messen sich in Bad Waldsee

Das Zweirad-Center Bad Waldsee und der Rad- und Motorsportverein (RMSV) Bad Schussenried veranstalten am kommenden Sonntag ab 9 Uhr ein Radrennen in Bad Waldsee. Ausgetragen wird dies auf dem Rundkurs der Felix-Wankel-Straße im Gewerbegebiet beim Hagebaumarkt und dem Zweirad-Center. Zugleich ist es die dritte Etappe vom „Interstuhl Cup Württembergliga 2021“. Die Rennfahrerinnen und Rennfahrer kommen überwiegend aus Baden-Württemberg und der näheren Umgebung, aber auch aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen sind Starter für die Etappe in Bad Waldsee gemeldet.

Die Rundenanzahl variiert

Gefahren werden insgesamt sieben Rennen in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen. Der Rundkurs ist 1130 Meter lang, die Teilnehmer absolvieren ihn unterschiedlich oft. Das Minimum sind zehn Runden, die für die Nachwuchsfahrer auf dem Programm stehen, und das Maximum sind 70 Runden, die von den Elitefahrern bewältigt werden. „Geplant ist auch ein sogenanntes Einsteigerrennen über drei Runden für alle Buben und Mädchen, die den Radsport einmal versuchen wollen“, berichtet Klaus Gretzinger, Vorstand beim RMSV Bad Schussenried. „Voraussetzung ist eine Anmeldung, ein verkehrstüchtiges Fahrrad und unabdingbar ein Helm.“

Die Veranstaltung machte der Geschäftsführer vom Zweirad-Center, Rolf Weggenmann, durch seine Beziehungen in die Rennsportszene möglich.