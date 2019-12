Rekordverdächtiges Adventskonzert

Chorleiterin Katrin Reichle, der die Gesamtleitung des Konzerts oblag, hatte gleich nach den Sommerferien in zahlreichen Haupt- und Registerproben ihre 40-köpfige Sängerschar auf die Adventstour vorbereitet. Ein besonderer Höhepunkt ist dabei stets das Adventskonzert in der Hofgartenklinik. Der Besucherzuspruch zu dieser Veranstaltung war schon immer recht groß.

Aber dieses Mal wurde sogar ein Rekord aufgestellt, denn etwa 300 Zuhörer – darunter zahlreiche Hausgäste – waren gekommen, um sich durch die gesanglichen, musikalischen und textlichen Beiträge auf das Weihnachtsfest einstimmen zu lassen. Das besinnliche Kontrastprogramm zu der oft hektischen und stressigen vorweihnachtlichen Zeit hat hier viele Anhänger gefunden.

Für den instrumentalen Part konnte dieses Mal ein Bläser-Ensemble des Jugendblasorchesters (JBO) Bad Waldsee gewonnen werden. Der musikalische Leiter des JBO Bad Waldsee Alexander Dreher reihte sich mit seiner Trompete selber in die Reihe der neun Jungmusiker ein. Das Ensemble bestach durch blitzsaubere Intonation der ausgewählten Werke wie zur Eröffnung mit „Joy to the World“ (Georg Friedrich Händel) und weiteren wie „Deck the Hall“ (Old welsh Carol), „Bozener Hirtenlied“, „Hark! The Herald Angels Sing“ (Felix Mendelssohn) , „Hirtenlied“ (Tirol) und zum Mitsingen die Klassiker „Kling Glöckchen, klingeling“, „O du fröhliche“, „Leise rieselt der Schnee“. Die talentierten Jungmusiker und ihr mitspielender Dirigent Alexander Dreher wurden für ihre wohlklingenden, blasmusikalischen Beiträge mit rauschendem Beifall belohnt

In drei Blöcken (Begrüßungsliedgut, Adventliches, Weihnachtliches) trug der Männerchor insgesamt 16 Lieder vor. Katrin Reichle hat die lange Vorbereitungsphase voll genutzt, neue und klassische Lieder einstudiert und das Konzertprogramm mit dem letzten Feinschliff versehen. Das Publikum war angetan vom stilvollen, harmonischen Gesang und spendete stets riesigen Applaus. Den gab es auch für das Doppelquartett in der Besetzung mit Ralf Weber, Johann Merk, Werner Hirsch, Andreas Ruf, Regieführer Pfarrer Stefan Werner, David Bösl, Ernst Blaser und Herbert Eisele. Mit ihrem Beitrag „Brennende Lichter“ und dem besinnlichen Ohrwurm „Das kleine Jesuskind“ öffneten sie ganz weit die Herzen auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Herzlichen Beifall gab es stets auch für die sehr besinnlichen, auch zum Schmunzeln anregenden Texte und Verse, die von David Bösl, Matthias Covic, Wolfgang Gustke, Werner Hirsch, Alois Mayer, Werner Schach und Franz Sproll vorgetragen wurden.

Ohne Zugabe durften die Sänger nicht vom Bühnenplatz und sangen dann voller Inbrunst zum Abschied „Weihnachten bin ich zu Haus“.

Vom Vorsitzenden des Männerchors Siegfried Merk war die unerwartet große Gästeschar begrüßt worden. Am Schluss des begeistert angenommenen Konzerts erinnerte er daran, dass mit einem freiwilligen Spendenbetrag der Konzertbesucher wiederum die Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach unterstützt werde. Der Applaus schwoll nochmals mächtig an, als sich Siegfried Merk bei Alexander Dreher und seinen Jungmusikern sowie bei der musikalischen Leiterin Katrin Reichle für deren außergewöhnliches Engagement um diese Veranstaltung und um die Chorgemeinschaft bedankte.