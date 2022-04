Rekordbesuch bei der Generalversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

75 Vereinsangehörige – wesentlich mehr als all die Jahre zuvor – waren zur Jahreshauptversammlung des SV Haisterkirch am Freitagabend, 8. April in die Gemeindehalle gekommen. Mit seinen 727 Mitgliedern (davon 277 weibliche und 450 männliche) ist der Sportverein Haisterkirch der größte Verein im Haistergau. Über den Rekordbesuch freute sich ganz besonders der Vorsitzende des SVH Roland Braig, aber auch der Repräsentant der Ortschaftsverwaltung Matthias Covic in Vertretung von Rosa Eisele. Markus Spieler vom Musikverein Haisterkirch und Siegfried Merk vom Männerchor gehörten zu den Gästen.

Bei seinem Rückblick auf das Vereinsjahr 2021 betonte Roland Braig, dass neue ehrenamtliche Kräfte für eine gesicherte Zukunft des SVH notwendig sind.

Die Berichte über die Entwicklung in den einzelnen Abteilungen trugen deren Verantwortliche vor. Für den Bereich Fußball gaben Kevin Steiner und Andreas Staiger den Überblick. Über die Breitensportabteilung (mit 350 Mitgliedern die größte Abteilung) berichtete Bettina-Stauder Bitterwolf. Über die Vorhaben der AH informierte als neuer Sprecher Martin Bosch. Auf eine anhaltend erfreuliche Entwicklung, vor allem in den jüngsten Klassen bei der SVH-Fußballjugendabteilung, konnte Christian Staiger verweisen. Die Jahresbilanz der Tennisabteilung (187 Mitglieder), erläuterte Abteilungsleiter Uli Hörmann. SVH-Geschäftsführer Dietmar Hund informierte mit einem detailliert aufgeschlüsselten Finanzbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr. Die ausgebliebenen Einnahmen bei gewohnten Veranstaltungen konnten teilweise kompensiert werden durch geringere Ausgaben. Roland Braigs besonderer Dank galt den Übungsleiterinnen und Übungsleitern, den Funktionsträgern, Sponsoren und Unterstützern, Schiedsrichtern und allen Helfern.

Die neu gewählte SVH-Vorstandschaft für 2022/2023: 1. Vorsitzender: Roland Braig; stellv. Vorsitz: Andreas Welte; Geschäftsführer: Dietmar Hund; stellv.Geschäftsführer: Simon Frank; Schriftführerin: Sylvia Rogg; stellv. Schriftführer: Bernd Stehle; Abteilungsleiter Fußball: Andreas Staiger; stellv. AL Fußball: Kevin Steiner; Fußballjugendleiter: Christian Staiger; Stellverteter Thomas Huber; Abteilungsleiterin Breitensport: Bettina Stauder-Bitterwolf; stellv. AL: Carmen Lang; Abteilungsleiter Tennis: Uli Hörmann; stellv. AL: Manne Löschner; Kassenpüfer: Erwin Fink, Hans Reile.