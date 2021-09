Reitturnier vom RFV Bad Waldsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 21.-22.08. hat der RFV Bad Waldsee auf der Reitanlage in Unterurbach unter Coronabedingungen sein Turnier abhalten können. Die Zuschauer konnten an den 2 Turniertagen mit insgesamt 11 Prüfungen in Dressur und Springen bis zur Klasse A mitfiebern. 2021 konnten wir auch einen Stadtmeister in Dressur und Springen ehren, der von Frau Ludy von der Stadt übergeben wurde. Der Samstag stand ganz im Zeichen der Dressur. Die letzte Prüfung des Tages war eine Dressurprüfung Klasse E, in welcher Nina Seyboldt für den RFV den 3. Platz belegte. Der nächste Tag begann dann für die jüngsten Reiter des Turniersports mit einem Führzügel und Reiterwettbewerb, in welchem Sie ihr Können unter Beweis stellten. Um 11 Uhr fand dann unser Gottesdienst mit Diakon Meier statt, begleitet von der Stadtkapelle Bad Waldsee. Während die Zuschauer sich an unserem Mittagsmenü stärkten, konnten sie das 1. Stilspringen der Klasse E mitverfolgen. Sehr erfreulich nahm Leonie Merk vom gastgebenden Verein die goldene Schleife entgegen.

Zum Ersten Mal fand eine Kombi Prüfung der Klasse E statt. Dafür mussten die Reiter mit demselben Pferd in den Prüfungen Dressur E und Stilspringen E jeweils teilnehmen. In der Pause wurde den Ehrenmitgliedern 2020 und 2021 zum 30-, 40-, und 50- Jährigem Jubiläum vom RFV Bad Waldsee von der Vorsitzenden Esther Merk gratuliert. Im darauffolgenden Springreiterwettbewerb war es für den RFV sehr erfolgreich, denn dort gingen 4 Plätze an ihn. Die letzte Prüfung des Tages war eine Stilspringprüfung der Klasse A*. Dort siegte unsere Hanna Nold. Anschließend wurde die Siegerehrung für den Stadtmeister 2021 in Dressur und Springen der Klasse A von Frau Ludy überreicht.

1. Platz Dressur Stephanie Messerschmidt, 2. Platz an Franca Strobel.

1. Platz Springen Hanna Nold, 2. Platz an Leonie Merk und 3. Platz Lilly Merk.

Der Reitverein Bad Waldsee zeigte sich sehr zufrieden mit dem Turnier Wochenende, trotz Corona. Wir danken allen Helfern und Mitwirkenden dieses Wochenendes. Ebenso bedanken wir uns recht herzlich bei allen Sponsoren und den Spendern der Sachpreise, durch die so ein erfolgreiches Turnier stattfinden konnte.

Ergebnisse RFV Bad Waldsee: Dressurreiterprf. Kl. A: 9. Stephanie Messerschmidt/Lady Day, Dressurprüfung Kl. E: 3. Nina Seyboldt/Rock it Roxane, Komb.Prf. Kl. E: 2. Leonie Merk/Jordan Gold, 3. Lilly Harsch/Petite fleur, 4. Linda Irion/Olav, Stilspringprf. A*: 1. Hanna Nold/Rubina, 6. Leonie Merk/Wanderprinzessin, Springpferdeprf. A*: 4. Raphael Tizian Schwarz/Lord Brasco, Stilspringprf. Kl. E: 1. Leonie Merk/Jorden Gold, 3. Lilly Harsch/Petite fleur, 4. Lilly Harsch/Luftikus, Springreiter-WB: 1. Lisa-Marie Müller/Graver, 2. Mia Koch/Polly, 3. Paulina Kupper/Kofeina, 4. Alina Nold/Florina, Reiter-WB: 3. Paulina Kupper, 4. Marie Sophie Potthast, 4. Alina Nold, 2. Luisa Kupper, 4. Zanele Sickinger, 5. Paula Hanecke, Führzügel-WB: 1. Nneka Holzschuh, 2. Mila Mahrt, 2. Theresa Lorinser, 4. Iva Tschönhens, 1. Juna Wassner, 2. Pia Marie Wachter