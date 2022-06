Reit- und Fahrverein sahnt bei Turnieren ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was für ein tolles Wochenende liegt hinter uns. Unsere Reiter*innen des RFV Bad Waldsee zeigten am ersten Juniwochenende ihr Können in Weingarten.

Den Anfang machten Paulina Kupper und „April“ in der Stilspringprüfung der Klasse E. Das Paar wurde hier mit einer Wertnote von 8,1 zweite. Maria Hepp und ihr „Federiko Felini“ erritten sich Rang vier im A*-Springen mit Stechen Ü50. In der Stilspringprüfung der Klasse A* errangen Corinna Fehr und „Chiara“ den siebten Platz mit der Wertnote 7,3 und Cindy Schmidt wurde auf „Carry’s Boy“ Fünfte mit der Wertnote 7,6. Hier wurden außerdem Sonja Fehr auf „Sandokan“ zehnte mit einer Wertnote von 7,4 in der 2. Abteilung. Hannah Kibler und ihr „Loverboy“ erreichten jeweils im Punkt L-Springen und im Zwei-Phasen L-Springen den achten Platz.

Auch in Schwendi war unser Verein vertreten. Wolfgang Kulmus und sein „Lasco“ holten sich in der Springprüfung der Klasse A** den fünften und zehnten Platz. Außerdem erritt sich das Paar Rang fünf in der Springprüfung der Klasse L. Andrea Gau Kronen wurde in der Springprüfung der Klasse M mit Siegerrunde und ihrer Stute „Chastity Claire“ Dritte.